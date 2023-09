Devolución del IVA: cómo declarar la CBU en AFIP para recibir el reintegro

jueves 28 de septiembre de 2023

Sigue habiendo quejas alrededor de la devolución del IVA del 21% para las compras que se paguen con tarjeta de débito, QR o billeteras habilitadas. "Estoy habilitado, pero no me hacen el reintegro", es la frase que más se escucha por estos días. Y hay una razón básica, pero no todo el mundo lo sabe: el potencial beneficiario debe tener una CBU declarada en la AFIP.

Trabajadores registrados, jubilados y pensionados, beneficiario de planes sociales, empleadas domésticas y monotributistas deben chequear que este requisito se cumpla. Para hacerlo es necesario ingresar en la página de AFIP con número de CUIT o CUIL, e ingresar declaración de CBU.

Qué dice la AFIP al respecto: "La declaración de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) permite acreditar liquidaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en una cuenta bancaria, y cancelar obligaciones a través de débito automático.

En ese sentido, la AFIP aclara que "la CBU está compuesta por 22 números y sirve para identificar una cuenta bancaria, es por ello que cada CBU es única e irrepetible en todo el sistema bancario".

Una vez que el contribuyente informa su CBU en el sitio web, puede cancelar obligaciones tales como las del régimen de autónomos, monotributo o Planes de Facilidades de Pagos a través de débito automático.

En ese sentido, el instructivo del organismo que lidera Carlos Castagneto detalla también que declarar una cuenta bancaria sirve para "acreditar en su cuenta liquidaciones a favor por devolución de percepciones, reintegros, reembolsos y demás pagos".

Un dato a tener en cuenta es que la CBU informada "debe corresponder a una cuenta en pesos y pertenecer al mismo titular de la CUIT con la que se está operando". En este caso, y si no media ninguna otra restricción, el beneficiario recibirá hasta $ 18.800 de reintegro de IVA por mes y por persona.

Devolución del IVA: cómo cargar una CBU en AFIP

El primer paso es ingresar a la página web de AFIP www.afip.gob.ar y acceder con clave fiscal -nivel de seguridad 3 o superior- al servicio “Declaración de CBU”. Una vez dentro, el contribuyente podrá visualizar, en el caso de corresponder, las CBU ya informadas, las de terceros que se hayan vinculado y las autorizadas para realizar transacciones.

Para agregar una nueva CBU, el usuario debe dirigirse al listado de CBU propias y clickear en el botón “Registrar CBU”. El sistema va a solicitar los 22 números de la clave bancaria y el motivo por el que se la quiere registrar.

El último paso, es presionar el botón: “Informar CBU”. Y tildar que es para pagar sin IVA.

Una vez consignado el registro, la entidad bancaria deberá emitir una autorización para el uso de la CBU, que será notificada a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

También es posible, a través del mismo servicio, modificar o dar de baja una CBU ya declarada o corregir algún error en referencia a los 22 números que conforman esa clave.

El usuario debe dirigirse a la opción “acciones” que se encuentra junto a cada CBU dentro del listado y hacer click en el ícono correspondiente. Luego de realizar la baja o modificación y se debe presionar “Aceptar”.

Devolución del IVA: qué pasa si tengo dos tarjetas de débito

Si uno tiene dos o más tarjetas de débito de dos entidades distintas, hay que chequear qué CBU está registrada en la AFIP. La que aparezca ingresada en el registro del organismo será por la que se recibirán los reintegros.

Devolución del IVA: cómo reclamar en la AFIP si no recibo el reintegro

Aquellas personas que no vean reflejado el reintegro en su cuenta bancaria, y habiendo chequeado que tienen una Clave Bancaria Única asociada, pueden hacer el reclamo en la página web de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o comunicarse al 0800 999 2347, con atención de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

El trámite de reclamo se hace completando el formulario del Programa de Asistencia al Usuario en la página oficial del organismo que dirige Carlos Castagneto.

El solicitante deberá ingresar:

Nombre y apellido

Razón social CUIT, CUIL o número de documento

Número de teléfono y dirección del correo electrónico

Detalle de la presentación

A la hora de hacer el reclamo, Castagneto señaló días atrás que es necesario guardar el ticket de la compra.

Compre sin IVA: cuándo debería ver el reintegro en mi cuenta

La persona que compre con tarjeta de débito recibirá el reintegro se manera inmediata, pero verá la devolución reflejada en un plazo de 24 horas, si la compra se realizó antes de las 17. O a las 48 horas, si hizo después de las 17 horas.

La devolución llevará la leyenda de: "Reintegro programa Compre sin IVA".

Compre sin IVA: quiénes quedan excluidos del reintegro

No podrán acceder al beneficio del reintegro quienes encuadren en alguno de los siguientes supuestos: