La Inteligencia Artificial transformó a Messi en gladiador

Cada vez que se recuerdan las imágenes de la Copa del Mundo de Qatar, donde la Selección conquistó su tercera estrella, la emoción invade al simpatizante argentino. Es inevitable situarse, aunque sea por unos minutos, en aquel 2022 y revivir las hazañas de Lionel Messi y compañía en el campo de juego.

En las últimas horas se hizo viral un video del tercer gol que le convirtió Julián Álvarez a Croacia en la semifinal del Mundial luego de la estupenda jugada personal de Messi en la que dejó en ridículo al defensor Josko Gvardiol, quien lo persiguió sin poder alcanzarlo durante varios metros. La Pulga asistió a la Araña, que marcó su doblete y le puso el moño al marcador (3-0).

La particularidad de estas nuevas imágenes es que se realizaron con las herramientas que entrega la inteligencia artificial: con ellas se recrea la época del Imperio Romano y convierten a Messi y al resto de los protagonistas de la jugada en gladiadores corriendo por la arena del Coliseo. El clip, denominado “Messi vs. Croacia” recorrió el mundo y los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar reaccionar ante la obra.

El usuario SmoothieIA fue el creador del video que pudo ser realizado gracias a los recursos que brinda la tecnología. En su perfil de la red social Twitter se pueden ver otros clips similares con otros deportistas como LeBron James, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Mohamed Salah y Marcus Rashford.

No es la primera vez que se aplica la inteligencia artificial con el mejor futbolista del planeta, que en la actualidad juega en Inter Miami. Por ejemplo, un estudiante universitario publicó un video en el que utilizó herramientas tecnológicas para que el crack rosarino le leyera los apuntes de la carrera y lo ayudara a estudiar. “Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea Messi”, dijo el creador en su publicación de TikTok.

También lograron hacer que Lionel diera una conferencia de prensa en inglés (idioma que no habla) en Inter Miami. El usuario @javifernandez publicó en Twitter un fragmento generado por la aplicación HeyGen en el que el astro argentino despliega un idioma por fuera del español. Con expresión y tonada norteamericana, el momento traducido corresponde a la previa de la final de la Leagues Cup 2023 frente al SC Nashville que Las Garzas terminaron ganando desde el punto del penal luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. La voz y el movimiento de los labios están bien coordinados y la reacción del público cosechó entre asombro y rechazo. /Infobae