El anuncio de Bizarrap con la participación de Francella

jueves 28 de septiembre de 2023

Bizarrap no para de innovar en el mercado de la música y, a tres meses de su último tema, subió un video con la aparición de Guillermo Francella con el que anunció que cambia su nombre artístico a Bizapop y que en breve se podrá ver su próxima music session.

En el video, que emula al clásico film El lobo de Wall Street de Martin Scorsese, Bizarrap aparece anunciándole a sus empleados, al mejor estilo Leo Di Caprio, que batió un nuevo récord de reproducciones de sus temas.

“Les quiero contar algo, algo que no es muy bueno. Y por eso estoy acá. Para contarles que... ¡llegamos a ocho mil quinientos millones de reproducciones en Spotify!”, se lo escucha decir, antes de que el mismísimo Guillermo Francella le pare el carro.

Guillermo Francella, invitado de honor en el nuevo anuncio de Bizarrap o Bizapop

El personaje de Francella llama a Bizarrap a hablar en su oficina junto a actor Gastón Cocchiarale y allí le da una visión pesimista de la situación, y pone en duda el éxito del que goza el productor, que obtuvo tres números uno global de Spotify en solo diez meses.

“Yo decía que cuanta más gente nos escuchara, más difícil iba a ser conformar a todos”, le dice Bizarrap. “¿Y vos te acordás qué te contestaba? Vos tenías que entender que la gente no elige qué música escuchar, si no es la música la que elige quién quiere que la escuche”, le contesta Guillermo.

Quiénes podrían ser los nuevos colaboradores de Bizarrap

En Poco correctos, Ronnie Arias recordó que Bizarrap cambió de nombre a Bizapop, y apostó cuál podría ser la nueva colaboradora de la music session #57 podría ser Taylor Swift. “Mirá cómo estuvieron en los Video Music Awards de MTV”, remató el panelista.

“Él ya no es más rap, él ya es pop”, reafirmó Arias, que no se quedó ahí y siguió tirando nombres en la ruleta de las music sessions. “Si no es Taylor Swift, podría ser la única e incomparable Lali Espósito, pero ella contestó ‘no’”, agregó.

“¿Quieren más?”, preguntó Ronnie y puso al aire un tweet del influencer Coscu, que reza: “Se viene la session con Justin Bieber”. “Parece que Justin podría colaborar con Bizarrap”, dijo Arias, que dio un nombre más: “Dijo L-Gante que la próxima session es con Belinda”, cerró. /Ciudad Magazine