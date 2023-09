El video del casamiento de Huguito Flores que causó impacto

jueves 28 de septiembre de 2023

La trágica muerte de Huguito Flores marcó un antes y un después en la música y conmocionó a sus fieles fanáticos. Ahora, se filtró un video que compartió su cuñada en TikTok y según los usuarios, fue el presagio del terrible final.

Previo al accidente, Paola Enríquez, la hermana de la esposa del cantante, publicó un video del casamiento en el que se ve llegar a Huguito y Carina al salón donde lo esperaban sus familiares.

“Me rompieron por dentro. Los voy a amar toda la vida”, escribió la mujer en la publicación. Los usuarios no tardaron en notar un terrible presagio en el video.

La entrada al casamiento fue con la canción “Yo te amo” de Chayanne, una conocida canción que habla sobre el poder del amor más allá de la muerte.

“Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte”, expresa la canción.

Revelaron las brutales lesiones que Huguito Flores sufrió en la tragedia

Los fanáticos de la guaracha están conmovidos con los nuevos detalles que se dieron a conocer sobre la muerte de Huguito Flores. El referente de la música tropical perdió la vida en un brutal accidente de tránsito cuyo impacto causó estragos en su cuerpo.

En ese sentido, la autopsia reveló que el cantante de 57 años sufrió un “traumatismo cerrado en el área del tórax y el abdomen, con fractura de todas las costillas del lado izquierdo, ruptura de un riñón y laceración del hígado, además de una fractura en la cadera izquierda”, según reveló El Liberal.

Por otro lado, el medio santiagueño indicó que Carina Enríquez, la pareja de Huguito Flores, tuvo “una lesión cortante en la base del cráneo, fracturas en las vértebras atlas y axis, un traumatismo cerrado en el tórax con fractura de costillas en el lado izquierdo, fractura de clavícula y en la articulación del hombro izquierdo”. /Radio Mitre