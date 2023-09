Pelea de taxistas en Palermo: le sacaron la licencia al chofer que atropelló a un motociclista

Las imágenes del incidente, que ocurrió el 16 de septiembre, se viralizaron en las redes sociales en las últimas horas. Pero lo más curioso es que el taxista renovó la licencia este lunes, nueve días después de la pelea.

De acuerdo a lo que trascendió, al momento de la actualización del carnet todavía no habían sido cargados sus antecedentes, por lo que no tuvo muchas complicaciones cuando llevó a cabo el trámite.

“Presentó el certificado de antecedentes penales sin novedades. Nosotros verificamos tanto ese como el certificado Nacional de Antecedentes de tránsito y ambos eran correctos. La demora en su carga se debe al proceso que conlleva la investigación judicial. De todos modos, anoticiados del suceso, actuamos de oficio”, manifestaron las autoridades.

El recuerdo del accidente y la responsabilidad de los taxistas

En diálogo con Telenoche (eltrece), Miguel -la víctima- contó que estaba regresando a su casa por la calle Gorriti cuando se encontró con el conflicto: “Vi a dos ‘tacheros’ tapando toda la calle. Intenté pasar por la izquierda, pero no vi que uno de los hombres se había subido al auto y había arrancado”.

El hombre explicó que miró hacia atrás porque había sentido que uno de los autos aceleró rápido cuando él cruzó. “Vi por el espejo las luces que me apuntaban, y el taxi estaba a dos pasos. No me dio tiempo para nada, ni frenar ni para acelerar”, relató.

La víctima tuvo una posibilidad que no muchos damnificados tienen: poder ver el video completo y en buena calidad del accidente que sufrió.

“Después de ver el video me agarró más bronca con el hombre que se fue. No sé si fue quien empezó todo, pero si él no hubiese tirado la piña, yo habría llegado a mi casa tranquilo”, explicó tras ver las imágenes.

En esa misma línea, dijo que “si no fuera por el hombre de gorra, que le tiró una piña al otro, no habría pasado nada”. Aunque se mostró molesto con ambos conductores: “No puedo creer cómo dos profesionales se manejan así en la calle. Así se vive todo el día. Ninguno se acercó en estos días ni me mandó un mensaje”.

Por último, apuntó contra los taxistas en general: “Se vive mucho de esto y más con los taxistas. No te ponen un giro, se matan entre ellos así como pasó ahora, aceleran cuando no tienen que acelerar, te pasan siempre en rojo. La violencia está todos los días en la calle”.

“Los colectiveros dentro de todo te respetan un poco más. Le tocás bocina y te dejan pasar porque saben que llevan muchas vidas y no van a estar corriendo ni peleando”, comparó el motociclista, quien comentó que había sufrido otros dos accidentes viales en el pasado./ TN