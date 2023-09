Noelia Marzol recordó cuando, embarazada, su novio suspendió el casamiento un día antes

viernes 29 de septiembre de 2023

Noelia Marzol recordó el día que su pareja, Ramiro Arias, suspendió su casamiento el día anterior al evento. Lo hizo en el marco del cuarto aniversario del inicio de la relación que nació en septiembre de 2019. La bailarina y el exfutbolista se comprometieron un año después, el 26 de septiembre del 2020.

Según contó la actriz en su cuenta de Instagram, y a pedido de sus casi dos millones y medio de seguidores, el deportista que entonces jugaba en un club de la segunda división del fútbol argentino la llamó un día antes de la boda para pedirle que lo suspendiera porque debía disputar un partido.

Casamiento suspendido

“Resulta que mucha gente se entera recién hoy que Ramiro suspendió nuestro casamiento un día antes de casarnos. Estando yo embarazada y todo lo que eso conlleva, como que el vestido no me iba a entrar en otro momento, que había que llamar a todos los invitados, que había que hacer un lío tremendo y suspender todo lo contratado por un partido de fútbol, literal”, recordó Noelia, que por ese entonces estaba esperando a su primer hijo, Donatello, de dos años. Hoy, también son padres de Alfonsina, de nueve meses.

Luego, y mientras mostraba a su marido sentado sobre una manta en el jardín de su casa y tomando mate, retomó la historia que sorprendió a sus seguidores. “Amor, están preguntándome que cuente cuando me dejaste plantada en nuestro casorio, que me llamaste y me dijiste: ‘Tenemos que suspender todo porque tengo que jugar un partido de fútbol en Rosario’”. Por ese entonces, el futbolista jugaba en Quilmes.

“En mi ataque le dije: ‘¿Sabés qué? Te encargás vos de suspender todo y vos vas a sacar otra fecha para nuestro casamiento, movés el contacto que tengas que mover, pero lo solucionás’, porque que no estaban dando fecha para casarse porque era pandemia”, amplió la excampeona del Bailando sobre su reacción en aquel entonces.

“Yo estaba que no me casaba, decía: ‘No me caso, no me caso. ¿Cómo no le dijo al técnico que se va a casar?’. Me llamó mi papá para convencerme de que me tenía que casar con él (por Ramiro). Mi papá lo defendía tanto a Rami que me hizo enojar y le dije: ‘No quiero que me hables vos, no quiero que me llames nunca más vos porque son tal para cual’”, dijo sobre la discusión que terminó teniendo con su padre.

Final feliz

Noelia destacó que “finalmente salió todo bien” y que contrajeron matrimonio unos días después, en febrero 2021. “Mi mamá vino a mi casa a hacer terapia conmigo, se quedó a dormir, yo estaba muy deprimida y a la otra semana nos pudimos casar. Menos mal que acepté la segunda propuesta de casamiento”, resaltó.

Por su parte, Noelia admitió que vio el encuentro que su futuro marido disputó (Quilmes vs Atlético de Rafaela) acompañada por su madre y con sentimientos encontrados. “(Estaba) emperrada, queriendo que pierda. Les llegó mi energía y perdieron, re mala futura esposa. A todo esto, el partido fue re picante: fueron a penales, los penales no los pudieron resolver, yo quería que erre el penal y lo embocó”, continuó y agregó que cuando Arias regresó a su hogar “hecho una seda”, ella le pidió que fuera a dormir a otro lado: “Fue una crisis total”.

Y se refirió al accionar que le hubiera gustado por parte de su esposo, quien no había anunciado en el club que se casaba. “Lo tendría que haber organizado antes como hice yo en mi trabajo, me pedí el día, todo. Fue una de esas crisis atroces. La gente me llamaba preguntándome qué había pasado, por qué habíamos suspendido, me decían que Rami los había llamado llorando, no estaba llorando, estaba angustiado porque yo estaba hecha una fiera”, siguió la bailarina.

Además, contó se comunicó con Paz Cornú -diseñadora de su vestido de novia- para rehacerlo ya que por ese entonces estaba embarazada y la panza crecía día a día. “Mis amigas pensaban que él se había arrepentido y yo sabía realmente lo que le estaba pasando, pero encima tenía que manejar esta situación de que muchos pensaban que él se había arrepentido, incluso muchas personas del medio dejaron entrever que me había dejado clavada con el bombo. La pasé muy mal, me llamaban a mí y yo no quería hablar, les decía que lo llamen a él (por Ramiro) para que les diera explicaciones”.

Es por eso que una semana después, cuando consiguió una nueva fecha de casamiento, Noelia optó por comunicarle la noticia a su círculo más íntimo: “Solo le avisé a familiares y amigos, porque si me llegaba a suspender de vuelta y realmente se arrepentía, ¿de qué me disfrazaba?”.