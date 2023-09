Yanina Latorre apuntó contra Carmen Barbieri tras el enojo de la conductora

Durante el día miércoles, Yanina Latorre contó en LAM (América) que tuvo una mediación con Estefi Berardi, por una querella que le inició la exangelita tras el escándalo mediático entre Federico Bal y su exnovia Sofía Aldrey. Cabe recordar que en ese momento había circulado el rumor que Berardi había mantenido un romance con el actor y que había conversaciones de chats entre ellos.

Este jueves, al aire del programa de Ángel de Brito, el conductor aclaró que “se ve que a Carmen no le gustó nada lo que escuchó ayer acá y arrancó a enojarse con Yanina en su programa Mañanísima, que se emite por Ciudad Magazine”. Al respecto, la mujer de Diego Latorre hizo su descargo. “Yo lo que dije es que al ver el programa de Carmen y verlos a todos riéndose justo el día en el que teóricamente Estefi buscaba justicia y negaba todo lo que había pasado con Fede, qué loco que una hora antes de ir al Tribunal en su programa con el chico y la suegra en cuestión se estén riendo cuando hay una chica como Sofía Aldrey que la pasó para la mierda”, comenzó diciendo la angelita.

“Si me río del tema una hora antes se supone que si me río no me afecta, esto es lo que dije básicamente y es lo que la calentó a Carmen. Yo creo que ella se dio cuenta que yo tenía razón y la dejé en evidencia”, agregó. “Además, ayer la cuestión no era Carmen acá, nadie habló de ella”, expresó junto a de Brito y el resto del panel.

Luego, mirando a cámara, la mamá de Lola Latorre le habló directamente a la conductora de Mananísima. “No me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos desde tu lugar de conductora de televisión decís ‘estúpida’, ‘tarada’, ‘cornuda’, eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad, te hacés la copada y no sos copada”, dijo contundente.

“Si te sacaste, Carmencita, eso habla más de vos que de mí. ¿Quién soy yo? Yanina, con eso a vos te alcanza y te sobra”, continuó. “Siempre me tiran con eso del nombre y con el cuerno que me comí. Pero yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le lavabas el culo cuando tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada. Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé”, dijo mientras miraba a Nazarena Vélez, sentada a su lado. “Y está Nazarena acá, que cuando pasó toda la denuncia de tu hijo me dejé operar”, contó en relación a la situación que se había vivido cuando Fede Bal se había separado de Barbie Pucheta, la hija mayor de la actriz.

Entonces, Yanina comenzó a explicar lo que había ocurrido en aquel momento y por qué ella había actuado de esa manera. “Me hacían creer que Barbie era una loquita y una tóxica y yo como una pelotuda inmolándome por vos y por tu hijo, defendiendo a tu hijo acusado de golpeador y me tengo que fumar a tu hijo que hoy en Twitter me diga: ‘Años de mentira’. Sí, pobre, mintiendo en contra de Nazarena, porque me operaron y yo les creí. Vos lloraste, me contaste una historia, cómo habías criado a tu hijo y te creí”, dijo con firmeza.

“Me mandaron los chats de Barbie donde ella daba la sensación de quedar como una tóxica y ella, tóxica o no, acusaba a tu hijo de golpeador y yo lo defendí hasta el día de hoy”, agregó sin filtro. “Así que no me hables de hostigamiento ni de mentiras porque lo único que le hice a tu famlia fue ayudarla. Pero este año me llama un día a las 7 de la mañana Sofía Aldrey, me cuenta esta historia y me pide que la cuente. Yo no traicioné a nadie, Federico no se enojó, no me llamó en todo el año y vos lo usaste todo el año en tu programa”.

Finalmente, la panelista de LAM cerró su descargo con un dato más. “Hoy le escribí a Sofía y le pregunté si se hablaba con vos, y me dijo: ‘No solo que nunca más me llamó sino que me bloqueó el primer día. ¿De qué amor hablás?”, cerró tajante.