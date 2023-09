Los All Blacks se juegan la continuidad en el mundial frente a Itallia

Por una nueva fecha de Mundial de Rugby Francia 2023, las selecciones de Nueva Zelanda e Italia se enfrentarán en el Stade des Lumières de Lyon, en un choque crucial dentro del Grupo A en busca de asegurar un lugar en los cuartos de final. La transmisión de este enfrentamiento estará a cargo de Star +, comenzando a las 15:45 hora argentina.

Italia llega a este enfrentamiento con un puntaje perfecto en el torneo, lo que hace que este duelo sea aún más histórico para ellos, ya que nunca antes han logrado vencer a Nueva Zelanda. Los Azzurri, con 10 puntos en su haber, se encuentran por encima de los All Blacks, que cuentan con 5 unidades y son sus rivales directos en la lucha por la clasificación en un grupo que tiene a Francia como líder con 13 puntos.

Tanto Nueva Zelanda como Italia tendrán un partido más por delante para cerrar su participación en la fase de grupos de este emocionante Mundial de Rugby. Nueva Zelanda se enfrentará a Uruguay el próximo jueves 5 de octubre, mientras que Italia se medirá ante Francia el viernes 6 de octubre.

