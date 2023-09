Nicolás Sánchez ingresará al club de los jugadores que suman 100 caps

viernes 29 de septiembre de 2023

Nicolás Sánchez entra en los libros, definitivamente. Cuando el partido de los Pumas y Chile por el Mundial de rugby dé comienzo este sábado en Nantes, el apertura de Tucumán Lawn Tennis ingresará al selecto club de los jugadores que tienen 100 caps.

Será el segundo Puma, después de su amigo y compañero de tantas batallas Agustín Creevy, que los cumplió un mes y monedas atrás. No es una única marca que ostenta Sánchez: también es el máximo goleador histórico del seleccionado argentino, con 866 tantos.

“No me fijo en los récords. Sí me siento feliz por seguir estando acá y por seguír vistiendo esta camiseta, que es la de mi club, porque es la que más veces me puse”, señaló el “Cachorro”, que además integra otro club histórico de los Pumas: el de los que jugaron cuatro mundiales.