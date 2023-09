Agustín Rossi: "En apenas un minuto, Martín Krause banalizó el Holocausto y humilló al pueblo argentino"

"Se lo dije en la cara, que no creía que había ido a visitar a los torturadores para una investigación, como no le creo que su objetivo sea la defensa de víctimas de las organizaciones políticas que existían en ese momento, sino que creo que lo que está buscando es una reivindicación in tótem de los siete años de dictadura", agregó el compañero de fórmula de Sergio Massa por Unión por la Patria.

Con esa supuesta defensa de Villarruel a la dictadura cívico militar y teniendo en cuenta las respuestas elusivas de Javier Milei sobre su compromiso con el sistema democrático, Agustín Rossi señaló que "estamos en presencia de una fuerza política que cuestiona fuertemente la democracia", que es La Libertad Avanza.

"Mi mensaje a todos los demócratas de la Argentina, que somos millones, que no permitamos que esta fuerza política gane las elecciones, porque no tienen ningún compromiso con lo que hemos construido durante estos 40 años", pidió el candidato a Vicepresidente de Unión por la Patria.