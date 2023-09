El padre de L-Gante sobre el fallo contra la libertad del músico: "Es algo personal..."

sábado 30 de septiembre de 2023

Como ya se informó, el juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez rechazó volver a detener a Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, a pesar de la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes que el jueves había revocado el fallo que beneficiaba al músico con la libertad.

Antes de que se conociera la decisión adoptada este viernes por el juez Gabriel Castro, el padre del cantante de Cumbia 420 se refirió a la resolución de la Cámara de Mercedes aventurando que esa decisión habrá “algo personal” contra el músico.

Tras conocerse la revocación de su libertad, decisión rechazada por el juez de la causa, Miguel Prosi declaraba: "Ahora estoy con impotencia porque veo que es algo personal” contra el músico, quejándose de “cómo se utiliza la Justicia: le dieron la libertad y ahora lo vuelven a meter en el quilombo".

"La gente lo ve, no lo tengo que exponer yo… No tengo ánimos de enfrentar a nadie: la gente se acerca y quiere plata, personajes ligados a política y metidos todo el día en juzgados… Elián es un trabajador, un chico bastante despierto", expresaba el padre de L-Gante por Splendid AM990.

“La madre le dio todos los valores del trabajo; quería ser artista desde los 11 años cuando jugaba con el micrófono que tenía de chiquito. No pensaba que iba a llegar todo esto, yo insistía para que le compren un pico y una pala para que vaya a trabajar", comentó el hombre sobre la formación de su hijo.

L-Gante seguirá en libertad

El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez rechazó este viernes volver a detener a Elián Ángel Valenzuela - más conocido como L-Gante - en la causa en la que está imputado por amenazas y privación ilegal de la libertad, pese a la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes que revocó el fallo que lo había beneficiado con su libertad y al pedido de captura presentado por los abogados de uno de sus denunciantes.

La decisión fue adoptada por el juez Gabriel Castro, luego de que los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, que representan como particular damnificado a Darío Gastón Torres, el vecino del músico que, con su denuncia, inició esta causa penal, habían pedido la inmediata "captura" de L-Gante.

En una resolución firmada esta mañana -y a la que accedió Télam-, Castro se dio por notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del músico que él había dispuesto, pero aclaró que "se proveerá en consecuencia" cuando esa disposición de la Cámara se encuentre "firme".

"Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un 'doble conforme' que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación", dijo a Télam el abogado defensor de L-Gante, Diego Storto.

En otro de los puntos resolutivos, el juez Castro sostuvo que "en cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado (Dr. Sigal y Dr. Becerra), no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior".