Silvia Süller estalló contra su familia y habló de su presente: “Vivo de la jubilación mínima"

sábado 30 de septiembre de 2023

Silvia Süller apareció otra vez en televisión generando polémica con sus declaraciones. En esta oportunidad, la mediática mantuvo una entrevista telefónica con Luis Ventura, en A la tarde (América) y habló de los problemas económicos que tiene con el resto de su familia.

“La familia que me tocó realmente no tiene palabras”, expresó. “Mi papá tenía mucha plata por eso a mí me parece muy extraño que solamente hayamos cobrado lo de la casa. (...) Siempre gané muy bien y viví muy bien”. Si bien los más conocidos de los hermanos Süller son Silvia y Guido, también están Marcelo y Norma que salieron en ese momento al aire del programa para desmentir a su hermana, cada uno por su lado.

Y agregó detalles de su presente: “Vivo de la jubilación mínima, que es más de 100 mil pesos y también cobro otros 100 mil que no voy a decir de qué. En realidad, tengo mi techo propio, vivo bien, ahora me voy al shopping a comprarme un par de botas, no tengo problema. En total, yo vivo con 300 mil pesos por mes”, confesó.

Acto seguido, la actriz acusó a sus hermanos de haberle robado parte de su herencia, porque según afirmó, “le hicieron firmar a su mama un poder cuando ella estaba con Alzheimer”. Por otra parte, continúa la guerra entre ella y su hermano más mediático, Guido. Matías Vázquez le recordó las afirmaciones del excomisario de a bordo cuando dijo que ella siempre lo había envidiado porque él le había sacado el lugar mediático en los medios.

En ese momento, la exvedette estalló en una carcajada. “¿Pero es un chiste, chicos? Yo trabajé en ocho países, hice un disco, un libro, tengo una carrera de 38 años. Lo que pasa es que él me odia y le da bronca porque nunca lo puse en mis obras de teatro. Y nunca lo puse porque es un mal actor, y es sobreactuado”, reveló a los panelistas. “A él le gustaba disfrazarse de mí. Había un programa en Canal 9 que bailaban muchos jóvenes hace muchos años y un día yo lo acompañé y me vio el productor de Grandes valores del tango y me preguntó si quería ser secretaria del programa”, explicó sobre los orígenes de ambos.

Por otra parte, la mediática contó cómo ella se había ocupado de sus padres. “En el año 2000 agarré todos mis alhajas de oro, mis brillantes, mis relojes y vendí todo para dárselo a mi madre, y mi mamá se la dio a Norma para que guarde la plata y que Marcelo no se la sacara”, reveló acerca de la guerra con sus hermanos.

“Norma se casó muy joven y tiene una familia de estafadores, ella estaba buscada por la policía por estafar a gente con 75 cheques”, dijo. “A mí la policía me llamaba para buscar a Norma y también la llamaban a la casa de mi mamá, eran 75 cheques rechazados por la cuenta en rojo, nivel 5. Norma es una araña pollito. Mi mamá antes de morir lloraba porque Norma le había sacado la tarjeta del banco y vivía de la plata de mi mamá. Le robaba la jubilación entera con la cartera y todo. No la denuncié porque era un momento muy complicado, no tenía llave para poder entrar a ver a mi mamá, que estaba con Alzheimer”, concluyó.