Migraciones: la ONU afirma que no hay fondos suficientes para ayuda humanitaria

sábado 30 de septiembre de 2023

El flujo de migrantes alcanza niveles inesperados mientras que los países de América tambalean. Según el funcionario de las Naciones Unidas, los “fondos internacionales simplemente no están ahí” para las necesidades humanitarias.

El subdirector de operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, Ugochi Daniels, dejó en claro que es necesario hacer un esfuerzo regional mayor y coordinado para una solución pronta al constante movimiento de migrantes a Estados Unidos.

Daniels también declaró, en una entrevista con The Associated Press, que otros conflictos globales, como las guerras en Ucrania, el conflicto en Sudán y el terremoto de Marruecos han alejado los fondos mundiales. “Obviamente, no es una cuestión que pueda resolver un solo país. Los flujos sin precedentes en la región requieren atención, atención internacional”, expresó.

Este año, la ONU estimó que hasta agosto se necesitaba 55.200 millones de dólares para afrontar estas crisis mundiales que se siguen agravando; sin embargo, solo recibió fondos por el 71% de la cantidad antes mencionada.

Países como Panamá y Costa Rica aún se encuentran pidiendo ayuda internacional para hacer frente a la ola de inmigrantes.

En los últimos años, las grandes oleadas de migración hacia la frontera entre México y Estados Unidos han crecido considerablemente y, recientemente, se ha podido ver a miles de personas cruzando hacia Texas. En el año fiscal 2017, las autoridades norteamericanas detuvieron a migrantes más de 310.531 veces en la frontera, mientras que en los primeros años del año fiscal 2023, se han registrado más de 1.8 millones de paradas.

La oleada de migrantes, en su mayoría venezolanos, está causando muchos problemas a los gobiernos latinoamericanos, los cuales no cuentan con los recursos para atender a sus propios habitantes. El miércoles 27 de setiembre, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, decidió anunciar el estado de emergencia, debido al número de personas que hay en su país.

“Todos sabemos que hay una crisis migratoria en todo el continente americano. Somos fundamentalmente un país de paso de migrantes, de gente que viene, que pasa por Costa Rica en gran parte tratando de llegar a Estados Unidos”, expresó Chaves.

Un problema vigente que ha propiciado la migración masiva desde Venezuela es la falta de dólares. Más de 7.2 millones de personas han salido de su país por la agitación económica y política en la que se encuentra el país sudamericano.

La ONU presentó un informe en setiembre de 2023, en el que informó que se necesitaban 400 millones de dólares para hacer frente la migración venezolana, pero esta organización solo recibió un tercio de la cantidad.

El subdirector para las Américas de Human Right Watch, Juan Pappier, dijo que los dólares son insuficientes, “Pero también es un reflejo de la insuficiente atención que recibe América Latina y del insuficiente interés que tienen los gobiernos latinoamericanos en abordar adecuadamente esta cuestión”, expresó.

Daniels, en conjunto cos otros analistas, señaló que la respuesta internacional ha sido definida por una medida a corto plazo.

Estados Unidos sigue ejerciendo presión sobre los países para que mantengan a raya el flujo migratorio y creen nuevas barreras producidas por pausas temporales de llegada a la frontera.

Según los analistas, el gobiernos debe ahondar realmente las causas profundas de la migración, como la pobreza, la corrupción, la delincuencia y la represión política.