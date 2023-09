Este lunes 2 de octubre será feriado, ¿quiénes no trabajarán?

sábado 30 de septiembre de 2023

Octubre va llegando con algunos días conmemorativos y días de descanso extra y los meses restantes que quedan en el año tendrán distintos feriados y fines de semana largos como es el caso del mes de octubre.

No obstante, mientras millones de argentinos esperan el nuevo día de descanso, todos los meses se celebran feriados municipales que benefician a los habitantes de alguna localidad en particular. En este caso, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, confirmaron que este lunes 2 de octubre habrá un nuevo día no laborable, el cual alcanzará únicamente a un grupo reducido de personas.

Decretaron feriado para este lunes 2 de octubre y habrá fin de semana largo: quiénes no trabajarán

El lunes 2 de octubre se celebra el 113° aniversario de la localidad bonaerense de Ramón Santamarina, en el partido de Necochea. Los habitantes del pueblo de poco más de 400 habitantes gozarán de un asueto. Al caer día lunes, la fecha se suma al fin de semana, por lo que sus residentes disfrutarán un fin de semana XXL.

Además, se conmemora el Día del Encargado de edificio, en conmemoración a la creación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta y Ayudantes de Casas de Renta. En este sentido, el grupo de trabajadores podrá disfrutar de un feriado el próximo lunes.

El primer festejo del día tuvo lugar hace 82 años, dado que se fundó en esta fecha pero en 1942. Dos años antes, en Buenos Aires cuando había aproximadamente 35 mil departamentos surgió el concepto de los encargados de edificios, que eran conocidos como “trabajadores de casas de rentas”.

Con el paso del tiempo, este grupo de trabajadores siguió creciendo hasta llegar a conformar su sindicato que en 1959 adoptó un nuevo nombre: pasó a llamarse Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh).

De esta manera, el feriado por el Día del Encargado del Edificio se conmemora como la oportunidad ideal para homenajear a estos trabajadores que ya cuentan con más de 80 años en el rubro y también para reflexionar respecto a sus condiciones laborales.

Qué feriados inamovibles quedan del 2023

De acuerdo al calendario oficial, de los 14 feriados inalterables estipulados para 2023, aún están pendientes los siguientes:

Lunes 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) -es trasladable, pero se mantiene en la fecha de su conmemoración-.

(Día de la Soberanía Nacional) -es trasladable, pero se mantiene en la fecha de su conmemoración-. Viernes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

(Día de la Inmaculada Concepción de María) Lunes 25 de diciembre (Navidad).

Todos los feriados trasladables de 2023

Entre los próximos días festivos que se pueden cambiar de fecha se encuentra el 12 de octubre, que corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural y se celebrará el lunes 16 de octubre. En cuanto al feriado del Día de la Soberanía Nacional, que cae el lunes 20 de noviembre, no se modifica.

En lo que concierne a los días de asueto destinados al turismo, aún falta por experimentar el que corresponde al viernes 13 de octubre (un fin de semana largo de cuatro días debido al desplazamiento del jueves 12 de octubre, que conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al lunes 16 de octubre).