Martín Insaurralde se mostró con una modelo a bordo de un yate

Desde el año 2021, Martín Insaurralde se desempeña como jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires. Previamente, y desde 2014, fue Intendente de la localidad de Lomas de Zamora.

La modelo fotografió el paisaje pero también todos los detalles del interior de la embarcación de lujo en la cual la pareja estaría recorriendo las costas mediterráneas y en varias de esas instantáneas arrobó a Martín Insaurralde.

En el año 2017, Clérici decía sobre los políticos algo que hoy adquiere más sentido: “A mí me atraen, obviamente, pero hay algunos que se manejan bien y otros no. Me gusta la forma que tienen de ser, la forma de ser de ellos está buena, es como que son muy seguros, son muy encaradores”.

Clérici se presenta como emprendedora y tiene su propia marca de lencería. También hace gala de una evidente atracción por las marcas de primera línea: en la serie de fotos que compartió, incluyó la Louis Vuitton de rigor.

Semejante exhibición de consumo de alta gama y de recreación en un contexto complicado en el país, no podría pasar inadvertida en el ámbito político, desde donde inmediatamente se alzaron las voces de varios dirigentes de la oposición para comentar el hecho con fuertes críticas y cuestionamientos hacia el ministro bonaerense.