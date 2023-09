Bullrich criticó a Insaurralde por su viaje con una modelo a Marbella

En esa línea, agregó: “Estamos hartos de los políticos llenos de plata. La utilizan para viajar por el mundo y nadie sabe de donde la sacaron”.

Además, le respondió las críticas al ministro de Economía, Sergio Massa, sobre que “sería la ministra de Seguridad de Melconian” aludiendo a que “es el lamebotas de Cristina Kirchner”.

Sobre el anuncio de Massa en pleno debate en torno a quién sería su ministro de Economía si fuera Gobierno, Bullrich expresó: “No me preocupa lo que diga Massa, es un debate. El anuncio lo puede hacer antes o después. No es el centro”.

Respecto a su estrategia para el debate, destacó: “Vamos a pararnos firmes en lo que somos y mostrar porqué soy la indicada para sacar adelante el país. Se tienen que preocupar ellos si no tienen salida lógica. A mí que no me agredan”.

“Ha habido debates importantes e intrascendentes. Puede que afecte si el debate es bueno. El de Nixon-Kennedy cambió la elección. Voy a hacer lo posible para lograr mostrar lo que soy”, continuó.

“Vamos a dar a conocer al pueblo argentino todo lo que significa Juntos por el Cambio. Somos la única fuerza política capaz de hacer un verdadero cambio en la Argentina”, sumó.

“Ahora va a votar más gente, en las PASO nuestros votantes no van todos. Estamos preparados para ganar y gobernar. Mañana vamos a dar unas sorpresas”, sentenció.

Sobre las declaraciones del referente en educación de La Libertad Avanza, Martín Krause, en relación a que “si la Gestapo hubiera sido argentina hubieran muerto menos judíos”, señaló: “Ayer saqué un tuit sobre lo de Krause. Me parece una barbaridad”.