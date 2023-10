Uno por uno, todos los aumentos que llegan en el mes de octubre

domingo 01 de octubre de 2023

A partir de mañana ya estamos en octubre y el décimo mes del año trae las elecciones, y si bien muchos bienes y servicios mantendrán sus precios congelados en las próximas semanas -pese al escenario de inflación en ascenso- muchos otros ya tienen un incremento establecido con anticipación.

Uno de los aumentos más sensibles al bolsillo será el que sufrirán los cerca de 2.000 productos que forman parte del programa Precios Justos. La suba está limitada al 5%, debido al acuerdo firmado entre el Gobierno nacional, empresas y supermercados, pero las subas se aplicarán sobre artículos de primera necesidad, que tienen una alta participación en el consumo mensual de los hogares.

En paralelo, es esperable que se produzcan incrementos significativos en productos que no forman parte del acuerdo. En agosto, por ejemplo, el rubro de “alimentos y bebidas” presentó una inflación de 15,6%, pese a las regulaciones implementadas por el Estado nacional.

Los alquileres

En el Congreso siguen los debates por la modificación de la Ley de Alquileres, pero por el momento todo sigue igual y los inquilinos que firmaron contratos en octubre del año pasado deberán enfrentar el mes que viene una suba del 115% en el valor de renta mensual.

El porcentaje surge de la fórmula establecida en la normativa en función del Índice de Contratos de Locación (ICL) que el Banco Central publica diariamente. El valor toma en cuenta la variación de la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, y los salarios, de acuerdo con la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

De esta manera, una familia que firmó contrato de alquiler en octubre de 2022 con un canon mensual inicial de $70.000, en octubre pasará a pagar $150.500.

TV, telefonía e internet

Los servicios de comunicación también subirán de precio el mes próximo. A través de la Resolución 557/2023, el Ente Nacional de Comunicaciones estableció que “las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar sucesivamente y hasta diciembre de 2023 inclusive, un nuevo incremento mensual de hasta el 4,5%, tomando como referencia los valores actualizados al último día del mes anterior.

El primer ajuste fue retroactivo a mayo y a partir de entonces las compañías comenzaron a aplicar las subas mensuales mencionadas. De esta manera, el valor máximo del segundo de voz de telefonía móvil pasará de $0,91 a 0,95, mientras que el SMS saltará de $11,40 a $11,91.. Por su parte, el precio de los 50MB/día aumentará de los actuales $56,98 a $59,54.

Servicio doméstico

Durante este viernes se reunirá la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para determinar los aumentos salariales que tendrán los trabajadores del servicio doméstico en los próximos meses. No está confirmado que las subas se aplicarán a partir del mes de octubre, pero en las sesiones previas realizadas durante el año los incrementos se aplicaron siempre de forma inmediata. De cualquier forma, habrá que esperar a la definición de la Comisión para conocer el porcentaje de ajuste.

Además, la próxima semana los empleadores deberán pagar los salarios de septiembre, con el ajuste del 8% que fue determinado en el acuerdo anterior. A eso se deberá sumar el bono de $12.500 anunciado por el Gobierno nacional, aunque los empleadores con ingresos de hasta $1,5 millones anuales que no tributen Bienes Personales, podrán solicitar el reintegro del 50% del bono por parte del gobierno.

Prepagas

El aumento de la medicina prepaga para quienes no están alcanzados por el congelamiento acordado será de 6,97%. Para que la cuota no modifique su valor, los afiliados debieron haber llenado una declaración jurada on line, declarando no tener ingresos iguales o mayores a $ 2.000.000, ser propietario de dos inmuebles o más ni de tres vehículos. Los afiliados de las prepagas que no tienen la cuota congelada tendrán, en noviembre, un aumento de la cuota en noviembre del 10,98%, según informó la Superintendencia de Servicios de Salud.