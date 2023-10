Las probables formaciones de Boca y de River

domingo 01 de octubre de 2023

La séptima fecha de la Copa de la Liga tiene la particularidad de ser la jornada de clásicos. El sábado se jugaron varios, como Independiente ganándole a Racing de visitante o San Lorenzo rescatando un empate de local vs. Huracán, entre otros. Sin embargo, el plato fuerte será este domingo, con el Boca vs. River que se llevará a cabo en la Bombonera. Acá te contamos hora, cómo verlo en vivo, posibles formaciones y más.

Por dónde ver en vivo

El Súper del fútbol argentino se transmitirá en tres señales: ESPN Premium, TNT Sports y DirecTV Go. También se podrá seguir en vivo, desde temprano, en la web de Olé.

¿A qué hora juegan Boca vs. River el superclásico?

La hora indicada para el Boca - River por la 7° fecha de la Copa de la Liga se disputará en la Bombonera, a partir de las 14 de nuestro país.

Cómo llega Boca al clásico vs. River

El Xeneize tiene la mira puesta en la Copa Libertadores. El pasado jueves jugó la ida de las semifinales ante Palmeiras en la Bombonera y fue empate sin goles, aunque con mucho desgaste. Por eso, sumado a que la revancha es este mismo jueves 5 de octubre en San Pablo, Jorge Almirón pondría un equipo con mayoría de suplentes para jugar vs. River.

En lo que respecta a la Copa de la Liga, el andar no es para nada bueno. Boca ganó apenas uno de los últimos cinco (3-0 a Central Córdoba) y acumuló cuatro puntos de los últimos 15 posibles. Tuvo tres derrotas al hilo (vs. Sarmiento, Tigre y Defensa), por lo que no puede todavía afianzarse entre los primeros cuatro de la Zona B: hoy está noveno, con 9 puntos, aunque a solo dos unidades del cuarto, el último que entraría a los playoffs.

En cuanto al 11, lo que se vio en la última práctica es un equipo casi en su totalidad alternativo. Solo Chiquito Romero es de que repetiría. El resto fue con Blondel, Valdez, Valentini, Saracchi; Bullaude, Campuzano, Ramírez; Zeballos, Benedetto y Janson. Ninguno de ellos fue titular ante Palmeiras.

Cómo llega River al clásico vs. Boca

El Millo, eliminado de la Libertadores en octavos de final y también afuera de la Copa Argentina en 16avos (vs. Talleres), solo juega por la Copa de la Liga. Y si bien por ahora está entre los primeros cuatro de la Zona A, clasificando a cuartos, no le sobra nada: tiene los mismos puntos que Talleres, Argentinos y Vélez, pero les gana por diferencia de gol. Con lo justo.

El equipo de Demichelis viene de empatar contra Banfield en la fecha pasada, en un partido que mereció perder más que sumar, pero también es cierto que supo aguantar y se volvió del Florencio Sola con un poroto para la tabla. Además, sumó siete de los últimos nueve puntos posibles.

Con respecto al 11, el DT analiza poner equipo lleno de nombres fuertes: en el mediocampo podrían ir Enzo Pérez al lado de De la Cruz y Nacho Fernández, Lanzini y Barco por delante en la fase creativa. Las mayores dudas están en defensa y ataque. ¿Quién de lateral derecho? ¿Vuelve González Pirez? ¿Borja o Rondón?

Posible formación de Boca vs. River

Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Daría Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón

Posible formación de River vs. Boca

Franco Armani; Marcelo Herrera o Milton Casco, González Pirez o Funes Mori, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Ezequiel Barco; y Salomón Rondón o Miguel Borja. DT: Martín Demichelis. /Ole