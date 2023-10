Favorecidos por el cambio, chilenos invaden Fiambalá para hacer compras

Ante la devaluación del peso argentino en relación con la moneda del vecino país de Chile, cada vez son más los chilenos que cruzan la frontera para realizar compras, en gran magnitud por el paso de Mendoza en las últimas semanas, y que cada vez que abre el paso fronterizo lo hacen por el Paso San Francisco, por donde llegan familias hacia Fiambalá a realizar compras de mercadería y todo lo que puedan requerir a un precio que a ellos les parece oportuno.

Así lo dio a conocer el empresario supermercadista David Longo, quien confirmó que cada mes arriban camionetas que recorren el paso fronterizo para adquirir productos a la mitad de su valor.

Según informó Gendarmería Nacional, se trata de chilenos que llegan para hacer compras de mercadería, artículos de higiene personal o limpieza. A Fiambalá llegan cerca de 15 camionetas una vez por mes a comprar todo lo que más puedan adquirir y regresan a su país.

“No, no estamos teniendo acceso, muchas veces, a muchos productos por falta de insumos que las mismas empresas tienen y no pueden producir por no poder terminarlos para poder sacarlos al consumo de Argentina. En casos como los nuestros está muy complicado. Lo único que está favoreciendo es que llegan a comprar desde el exterior pero no todo lo que les alcanza”