Massa pidió disculpas por los “errores de este gobierno”

domingo 01 de octubre de 2023

El candidato de Unión por la Patria reconoció que “la inflación es un enorme problema de la Argentina” y que “los errores de este gobierno lastimaron a la gente”. "Por ellos, pido disculpas”, afirmo. Además, anunció que pondrán en marcha “la moneda digital argentina".

"Sí como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comercializar con el celular y la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la argentina acompañada de una ley de blanqueo”.

"Defienden el Banco Central porque le roban a los argentinos honestos", lanzó Milei contra Massa

En su segundo derecho a réplica contra Massa, Milei sostuvo que la emisión monetaria "es una estafa" y sostuvo que "la casta" quiere defender el Banco Central porque "conviene a los políticos". "Nos roban 25 mil millones por año, por eso defienden tanto el Banco Central porque le roban a los argentinos honestos", sostuvo Milei. "Si usted distorsiona el sistema de precios es imposible crecer sin inflación", cerró.

Bullrich cruzó a Massa: "¿Cómo siendo el peor ministro de Economía podés ser un buen presidente?"

La candidata de Juntos por el Cambio utilizó su derecho a réplica para cruzar a Sergio Massa: "Explicales a los argentinos cómo siendo el peor ministro de economía podés ser presidente". En esa misma línea, continuó: "Aumentaste 40 impuestos y después querías hacer una ley penal. Ya tenés al primero: (Martín) Insaurralde, andá a buscarlo. Hiciste todo mal: duplicaste lo números de la inflación, duplicaste el número del dólar, generaste el 40,1% de pobreza. ¿Ahora decís que como presidente vas a ser distinto?".

Myriam Bregman, primera en pedir derecho a réplica:"Milei no es un león, es un gatito mimoso del poder económico"

"No es casta pero hace alianzas con Barrionuevo, no es casta pero le arma las listas Massa, no es casta pero ya se mudó a un barrio privado", planteó la candidata de izquierda, que fue la primera en pedir derecho a réplica. Risas en el auditorio por la chicana de Bregman a Milei. Javier Mieli movía la cabeza con una sonrisa ante las críticas de Bregman y por primera vez en el auditorio hubo risas cuando Bregman llamó "gatito" al candidato presidencial de La Libertad Avanza.