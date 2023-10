La picante reacción de Jesica Cirio tras el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

lunes 02 de octubre de 2023

Martín Insaurralde generó un escándalo en el mundo de la política y el espectáculo. Todo surgió este sábado luego de que Sofía Clerici blanqueara el romance con fotos y videos en un yate en Marbella.

En ese contexto, la reacción más esperada es la de Jesica Cirio, quien se separó del político en junio de este año. Si bien por el momento no dio declaraciones al respecto, se mostró muy alegre y descontracturada en La peña de Morfi (Telefe).

Desde que empezó el programa, este domingo Jesica no dudó en mostrar su mejor cara y llevar adelante la conducción junto a Diego Leuco en medio del escándalo. Además, tuvieron como invitada a la banda Turf y ella aprovechó para bailar, saltar y cantar todas las canciones que interpretaron en vivo. Sobre todo el hit “Yo no me quiero casar, y usted?”.