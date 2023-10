VIDEO| Un youtuber fue baleado tras una broma pesada contra un repartidor

lunes 02 de octubre de 2023

Un impactante video captó el momento en que un youtuber conocido por sus pesadas bromas contra desconocidos fue baleado en Estados Unidos por un repartidor.

El hecho ocurrió el pasado 2 de abril en el patio de comidas de Dulles Town Center de Virginia, a unos 45 minutos al oeste de la capital Washington, y desató el pánico entre los compradores que huían de lo que temían que fuera un tiroteo masivo.

El video recoge el enfrentamiento Tanner Cook, un youtuber de 21 años que dirige el canal “Classified Goons”, y Alan Colie, un repartidor de 31 años.

Las imágenes muestran a Cook acercándose a Colie mientras recoge un pedido de comida. Cook se cierne sobre Colie mientras sostiene un teléfono móvil a unos 15 centímetros de la cara de Colie. El teléfono emite la frase “”Hey idiota, deja de pensar en mi pene” varias veces a través de una aplicación de Google Translate.

En el vídeo, Colie dice “para” tres veces diferentes e intenta retroceder ante Cook, que sigue avanzando. Colie intenta apartarle el teléfono de la cara antes de sacar una pistola y disparar a Cook en la parte inferior izquierda del pecho. No hay pausa entre el momento en que saca el arma y efectúa el disparo.

🇺🇸 Un hombre que trabaja como repartidor disparó a un YouTuber "bromista" que lo estaba acosando en Virginia.



El jurado determinó que actuó en defensa propia, ¿qué opinan ustedes?https://t.co/uLXgnFXnvx pic.twitter.com/91KSI08keO — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 1, 2023

Cook resultó herido pero sobrevivió.

El juicio

En el juicio posterior, Colie, que ha estado encarcelado desde su detención en abril, se declaró inocente y dijo que actuó en defensa propia.

Durante el juicio, testificó en su propia defensa sobre el miedo que le provocó la broma de Cook.

Su abogado, Adam Pouilliard, dijo durante el alegato final que Colie es consciente de los peligros a los que pueden enfrentarse los repartidores cuando interactúan con el público y que tiene licencia para llevar un arma oculta.

Pouilliard dijo durante el alegato que su cliente se sintió amenazado por Cook, de 1,95 metros de estatura, durante el enfrentamiento, que fue diseñado para provocar una reacción y atraer espectadores al canal de YouTube de Cook.

Cook, según Pouilliard, “intenta confundir a la gente para que publique vídeos. No le preocupa asustar a la gente. Sigue haciéndolo”.

Por su parte, el fiscal Eden Holmes dijo que los hechos no apoyan un argumento de defensa propia. La ley exige que Colie tema razonablemente que estaba en peligro inminente de sufrir daños corporales, y que no utilice más fuerza de la necesaria. Dijo que la broma de Cook era extraña pero no amenazante.

“Estaban reproduciendo una frase tonta en un teléfono”, dijo. “¿Cómo podría el acusado haber considerado que razonablemente temía un daño corporal inminente?”.

Aún así, el pasado jueves el jurado declaró inocente al repartidor del cargo de lesiones dolosas con agravantes por el tiroteo contra Cook. Sin embargo, el jurado no se puso de acuerdo sobre dos cargos menores relacionados con armas de fuego, y decidió condenarlo por uno y absolverlo por el otro.

El abogado defensor de Colie dijo que la condena por el cargo de armas de fuego es incompatible con la ley, dada la absolución de Colie por defensa propia. Pidió al juez que anulara la condena. El juez escuchará los argumentos sobre esta cuestión en una vista que se celebrará el mes que viene.

El canal “Classified Goons” de Cook, que cuenta con más de 50.000 suscriptores, está repleto de bromas desagradables, como fingir vomitar sobre conductores de Uber y seguir a clientes desprevenidos por grandes almacenes. En las investigaciones preliminares, los ayudantes del sheriff declararon que conocían bien a Cook y que habían recibido llamadas sobre otras bromas.

Cook dijo que sigue haciendo los vídeos, con los que gana entre 2.000 y 3.000 dólares al mes.