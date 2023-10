Florencia Kirchner quedó desvinculada del caso Los Sauces-Hotesur

lunes 02 de octubre de 2023

Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quedó definitivamente desvinculada de la causa “Los Sauces-Hotesur” en la que estaba imputada junto a su madre, su hermano Máximo Kirchner y otros acusados. Es porque el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar no apelará el sobreseimiento que el mes pasado confirmó la Sala I del tribunal respecto de su situación.

Así lo adelantaron fuentes judiciales al medio Infobae. Villar tenía plazo para apelar -al igual que el resto de las partes- hasta mañana a las 9:30 horas. Pero decidió no hacerlo porque entiende que el sobreseimiento de Florencia Kirchner es razonable, aunque no en este momento, sino que correspondía en un juicio oral. Pero también que si apelaba para que intervenga la Corte Suprema y ordene que llegue a juicio, esa situación podría demorar el inicio del proceso cuando no era de las principales acusadas.

Florencia Kirchner y el resto de los acusados del caso -en el que se investiga una presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y propiedades de la familia Kirchner- fueron sobreseídos. La Sala I de Casación revocó el mes pasado esa decisión y ordenó que todos los acusados vayan a juicio oral, excepto Florencia Kirchner.

Uno de los hoteles de la familia Kirchner

Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone señalaron que en 2003 -cuando la acusación sostiene que comenzaron a ocurrir los delitos que se investigan-, Florencia Kirchner tenía 12 años y que fue incorporada a las sociedades Los Sauces y Hotesur en 2010 cuando su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, falleció. “La asociación de la que Florencia Kirchner habría formado parte se habría conformado cuando aquella era una niña y al momento de su ingreso -tras el fallecimiento de su padre- las operaciones objetadas que se le atribuyen a esa organización ya se encontraban consolidadas, con su madre y hermano mayor con roles preponderantes, en un contexto donde el peso de la autoridad familiar no podía serle indiferente”, sostuvo el camarista Petrone en su voto.

“Además de su temprana edad; que no resulta controvertida su ajenidad al desempeño en cargos públicos y su formación previa ajena a la actividad empresarial, circunstancias a las que se suman los lazos de afecto y confianza en juego, todos ellos datos objetivos evidentes de su historia vital, por lo que aparece en forma cierta, en definitiva, el condicionamiento que a su autonomía personal significaba el entorno donde transitaba su vida de relación”, agregó Casación para confirmar el sobreseimiento de Florencia Kirchner.

Lo que el tribunal mantuvo firme fue el embargo sobre el dinero que se halló en cajas de seguridad y de ahorro de Florencia Kirchner. Concretamente, 4.664.000 de dólares encontrados en una caja de seguridad del Banco Galicia y 1.032.144,91 de dólares y 53.280,24 pesos que tenía en cajas de ahorros. Casación explicó que ese dinero podría formar parte de la maniobra de lavado más allá de la desvinculación de la hija menor de los Kirchner.

Ante el fallo de Casación, todas las partes tienen plazo hasta mañana a las 9:30 horas para apelarlo. La defensa de Cristina y Máximo Kirchner ya lo hizo y pidieron la nulidad del expediente . Y la única habilitada a analizar la situación de Florencia Kirchner era el fiscal de Casación Villar porque el caso no tiene querellantes.

Infobae pudo saber Villar compartió los argumentos de Casación para sobreseer a Florencia. “Son razonables y ella no era de los principales acusadas de la maniobra”, explicó a este medio una fuente cercana. Sin embargo, la Fiscalía cree que el momento para desvincular a Florencia Kirchner no era este, sino en un juicio oral. A pesar de eso no apelará para que la Corte Suprema disponga que pase a esa instancia.

La Corte Suprema interviene frente a sentencias definitivas. Y un sobreseimiento, explicaron, lo es. Así, el máximo tribunal podría abrir la apelación de Villar y analizar el caso. Si eso hubiese ocurrido, el Tribunal Oral Federal 5 -que tiene el caso “Los Sauces-Hotesur”- podría no hacer el proceso hasta que la Corte Suprema. Y como el máximo tribunal no tiene plazos para hacerlo el caso se podría extender mucho en el tiempo.

Por eso, con una mirada que calificaron de estratégica sobre la causa, el fiscal Villar no apelará. No presentó ni presentará un escrito ante la Cámara de Casación, simplemente el plazo vencerá. /Infobae