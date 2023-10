Bullrich consiguió una foto de unidad del PRO para reforzar el último tramo de campaña

martes 03 de octubre de 2023

A 20 días de las elecciones generales, el escenario sigue siendo de tercios y los tres principales candidatos sigue en carrera para entrar, de mínima, a una segunda vuelta. Por este motivo, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria apuran la campaña para intentar asegurarse un lugar en el balotaje. El debate del domingo no cambió el panorama, al menos por ahora.

En este sentido, este lunes quien salió a reforzar su mensaje a propios y ajenos fue la candidata de JxC, Patricia Bullrich. Fue la principal oradora en el Consejo Nacional del PRO que se reunió en la Ciudad de Buenos Aires. “Hay una sola fuerza capaz de hacer un cambio, que tiene una candidata con coraje y temperamento. Juntos por le Cambio tiene gobernadores, intendentes y legisladores para poder gobernar sin que intenten destruirnos”, advirtió la presidenciable a la salida del encuentro.

Las palabras de Bullrich reflejaron el espíritu del encuentro del PRO de este lunes, que comenzó pasadas las 12 del mediodía y se extendió hasta poco más de las 16, con la arenga de la candidata. “Fue un encuentro con dirigentes de todo el país, donde abordamos la estrategia para estas últimas tres semanas de campaña”, aseguró a TN el presidente del Foro de Legisladores del PRO, Juan Martín.

Respecto del evento del domingo en Santiago del Estero junto a sus rivales electorales, Bullrich aseguró: “Estaba disminuida por una gripe muy fuerte que me trajo dificultades para hablar. Pero dijimos el mensaje que queríamos mandar, con toda claridad”. Y chicaneó al referente libertario, Javier Milei: “Creo que está más calmito, como dormidito”.

Asimismo, la candidata de JxC se refirió al escándalo que derivó en la renuncia del ahora exjefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. “Hoy hablé con nuestra gente en Lomas y me dijeron que hay un impacto muy fuerte, como lo hay en todo el país”. Y añadió: “Tienen que explicar de dónde sacan la plata. Hace años que el kirchnerismo nos roba, le roba a la gente. Lo de Insaurralde son los nuevos bolsos de López”.

Consultada por la poca referencia a los últimos hechos de corrupción revelados, Bullrich aseguró: “Somos los que hicimos la denuncia de Chocolate Rigau. Talerico y López Murphy me consultaron y les dije que estaba de acuerdo. Los instruí para que denuncien el escándalo en la Legislatura bonaerense”.

Por último, la exministra de Mauricio Macri cuestionó con dureza al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Lo primero que tienen que hacer es dejar de mentir. No se puede hacer la unidad nacional con alguien que miente todos los días. Massa no está destruyendo, nos deja una bomba cada vez más grande” aseveró. Y sentenció: “Nosotros convocaremos a todos los que quieran sumarse, pero no negociamos el cambio”.

“Hoy el PRO, y Juntos por el Cambio en general, se encuentra unido tras el proceso de las PASO, como lo demostró la presencia de dirigentes de todos los sectores. Además, tenemos la experiencia y el volumen político que nos da un equipo sólido”, sumó Martín. Y remarcó: “El PRO ya dejó de ser una expresión meramente porteña y tiene gobernadores, intendentes y legisladores que le dan una mirada federal.

“Somos optimistas de cara a estos días que quedan de campaña, sabemos que somos los únicos en condiciones de garantizar un cambio y de llevar adelante un gobierno”, finalizó el diputado rionegrino.

“Les pido a todos que vivan esta elección como lo que es: la más importante en la historia de este partido. Es un momento bisagra para la Argentina. Fuimos gobierno, tuvimos muchos aciertos, también errores, pero nos faltaron herramientas que hoy tenemos”, señaló en la reunión el senador nacional y gobernador electo de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. Y concluyó: “Entendamos eso, expliquémoslo claro y dejemos todo en la cancha para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de los argentinos”./ TN