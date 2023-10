La preocupación de los hinchas de Inter Miami por la ausencia de Lionel Messi

martes 03 de octubre de 2023

Desde hace algunas semanas que Lionel Messi se encuentra recuperándose de una molestia física. Es por eso que no solo no participa de los entrenamientos de Inter Miami sino que tampoco forma parte de los concentrados.

A raíz de esto, los hinchas del equipo de Florida comenzaron a preocuparse por la ausencia del capitán y lo hicieron notar en las redes sociales del club.

“Seguimos”, publicó la cuenta oficial de Inter en sus redes sociales con algunas fotografías del entrenamiento. Pero los hinchas dejaron una catarata de comentarios con una sola preocupación: “Where is Messi?” (¿Dónde está Messi?) y “where is my captain?” (¿Dónde está mi capitán?).