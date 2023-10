Un exentrenador de “Las Leoncitas” fue declarado culpable de abuso sexual, pero no irá preso

martes 03 de octubre de 2023

El exentrenador de “Las Leoncitas”, Pablo Fernández Garaygorta, acusado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante” hacia una exjugadora que tenía 14 años, fue absuelto por la justicia por prescripción de la causa. Sin embargo, fue encontrado culpable y la defensa apelará la sentencia.

El veredicto se conoció este lunes en los tribunales de la capital provincial a cargo de los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Plata, con la intervención de la fiscal Leila Aguilar.

“La sentencia es muy buena en cuanto a la valoración del testimonio de Victoria (la víctima), pero encuadraron los hechos en otro artículo (120 del Código Penal) y en función de eso queda prescripto el caso. De todas formas vamos a apelar, iremos a discutir sobre cuál es el delito aplicable y por ende si está prescripto o no”, le dijo a la abogada defensora, Sofía Caravelos.

“Había dos objetivos. El primero era que efectivamente el testimonio de Victoria fuera creído, eso se logró y es muy contundente la sentencia en ese desarrollo”, continuó.

Siguiendo esta misma línea, explicó: “El segundo tenía que ver con que se dijo que es delito y eso no es menor. Hay que ver si encuadra en un artículo o en el otro, y de ahí se deriva a la prescripción. Otra era la situación si concluian con que no podían confirmar el hecho o que tenían dudas”.

“Terminó una gran etapa, ahora empieza a correr el plazo para el recurso de Casación que vamos a presentar en 15 días. De ahí tienen una demora importante de varios meses y la resolución final va a ser escrita”, cerró.

De acuerdo a lo que establece el Código Penal, una víctima de abuso tiene hasta 12 años para iniciar un proceso judicial contra el acusado. Este plazo, desde la sanción de la Ley Piazza en 2011 (en materia de menores), dejó de considerarse desde el momento del hecho y comenzó a computarse desde que la víctima cumpliera los 18.

En 2015, con la aprobación de la “Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas”, se modificó para que ese plazo comenzara a regir desde cuando la víctima decidiera efectuar la denuncia.

A pesar de esto, hay diversas interpretaciones acerca de qué ocurre en la Justicia con los casos de quienes sufrieron abuso antes del 2011 y hasta el 2015 y es por este motivo es que la defensa apelará la sentencia.

El calvario de la denunciante

“Cuando salían de los entrenamientos las llevaba él mismo a las chicas en auto a su casa, iban todo el tiempo”, le contó Sofía Caravelos, una de las abogadas de la única denunciante, y agregó: “No salgo de mi asombro, todas conocieron la habitación de él”.

Durante una de las audiencias, otra de las víctimas -que no se animó a denunciarlo formalmente- aseguró que una vez estában en un micro por realizar un viaje cuando Garaygorta la atacó.

“Me puso una mano arriba del pene”, declaró ante el tribunal. Estas palabras lo complican y al mismo tiempo aportan credibilidad a la denunciante, que en aquel momento era jugadora del Club Atlético y Progreso de Brandsen, donde el imputado trabajaba como entrenador.

“Una de las chicas no lo denunció y no lo pretende denunciar porque dice que no tuvo el valor, que todavía tiene mucho miedo”, comentó Caravelos. De hecho, otra de las jóvenes dejó de hacer hockey por esta situación: “Le daba asco lo que sabía de su amiga y de su hermana. Veía el acoso constante”.

“Lo que dijeron las chicas es que era difícil para ellas decírselos a sí mismas primero. La de 12 dijo que hasta los 18 ese recuerdo lo metió en un lugar de la memoria que no lo sacó nunca”, continuó la abogada.

Recién cuando escuchó lo que le pasó a Victoria se dio cuenta que era lo mismo que había vivido ella y tomó coraje para contar su traumática experiencia./ TN