Wanda Nara sufrió un inconveniente y pidió ayuda a sus seguidores: “Me quiero matar”

martes 03 de octubre de 2023

Wanda Nara en medio de un viaje a Italia, publicó un mensaje en busca de la ayuda de sus seguidores. Lo anunció ella misma hablando en italiano y reveló que iba a estar en Ballando con le stelle, la versión del programa que Marcelo Tinelli hace por la pantalla de América pero en Italia.

Si bien ella había anunciado esta noticia, hasta el momento no se sabía cuándo iba a viajar. De hecho mantuvo su rutina normal en Estambul donde actualmente vive con su marido Mauro Icardi y sus hijos Isabella, Francesca, Constantino y Benedicto ya que Valentino se quedó en Buenos Aires para continuar su carrera como futbolista en River Plate.

En las últimas horas la espera terminó y Wanda mostró una de las pantallas del aeropuerto con destino a Roma. Acto seguido escribió: “A bailar”, confirmando que estaba por volar a Italia para sumarse al certamen. La imagen la publicó este martes a través de sus historias de Instagram.

Y eso no fue todo, también subió otra imagen ya sentada en el avión y enfocando la ventana contó un percance que tuvo por salir apurada de su casa. “Por despegar y recuerdo que me olvide el mate, me quiero morir”, sostuvo preocupada y le hizo un pedido a sus más de 16 millones de seguidores. “¿Argentinos en Roma solidarios?”, preguntó.

En las redes sociales oficiales del certamen compartieron un video de Wanda hablando en italiano y confirmando su incorporación al ciclo. “¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí”, explicó. “Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”, se escucha decir en el audiovisual a la conductora y empresaria argentina.

Además de la mediática argentina, entre las figuras confirmadas para el concurso de baile de Italia aparecen nombres tales como Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan, Lino Banfi y Ricky Tognazzi.

Cabe destacar que a raíz de su incorporación en el Bailando, muchos usuarios se preguntaron cómo continúa de salud ya que ser participante en un certamen de baile implica un gran desgaste físico.

A través de sus historias de Instagram la mediática se tomó una selfie donde se la puede ver con los ojos llorosos mientras le están haciendo una extracción de sangre. Junto con la foto, Wanda escribió: “Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado”, sostuvo preocupada por la situación.

Además agregó: “Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises”, sostuvo reflexiva y cerró con entusiasmo: “Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo”, concluyó. Hasta el momento, lo que se sabe públicamente es lo que contó la conductora en diálogo con Telefe Noticias, donde afirmó que estaba atravesando una enfermedad y que iba a realizar un tratamiento con Fundaleu aunque por el momento continúa viviendo en Estambul.