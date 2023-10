La revelación del árbitro de Argentina-Países Bajos sobre Lionel Messi

martes 03 de octubre de 2023

Los ecos del partido entre la Selección argentina y Países Bajos siguen apareciendo. La Gran "Batalla de Lusail" en la que el equipo de Lionel Messi se impuso por penales y alcanzó las semifinales del Mundial de Qatar, tuvo como protagonista principal al árbitro español Mateu Lahoz, de polémica actuación, quien luego de su desempeño no fue renovado como árbitro de la Liga española.

Messi estaba enojado ese día. Por la previa. Por el post (que pasó a la historia con popular "qué mirá bobo") y por el arbitraje. De hecho, en conferencia de prensa lo había manifestado, con duras críticas a Lahoz: "Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia".

La revelación del árbitro español

Ahora, alejado del arbitraje, sigue ligado al fútbol como comentarista deportivo y en una señal de televisión, confesó cómo quedó su relación con el astro argentino tras el encuentro. "Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió. Era un Messi diferente en ese partido", reveló en Tiempo de Juego.

Fuente: mdzol