Taylor Swift fue duramente criticada por su nuevo look: qué opinás

martes 03 de octubre de 2023

Taylor Swift fue tendencia este domingo después de ser fotografiada alentando a la estrella de la NFL, Travis Kelce, durante el partido entre los Kansas City Chiefs contra los New York Jets. Y aunque los Chiefs ganaron el partido, Taylor no consiguió salir victoriosa con su nuevo look en el que luce un peinado “salvaje” y un flequillo recortado.

La cantante de 33 años fue criticada por su particular peinado en las redes sociales. “No sé qué es peor, el equipo de NBC Broadcast o el cabello de Taylor Swift”. Pero al menos su outfit logró salir airoso de la crítica de sus seguidores. Taylor usó una blusa negra de manga larga con pantalones cortos adornados con joyas. Y completó su look con una chaqueta de cuero negra y su característico lápiz labial rojo.

La artista ya había sido vista antes del partido del domingo alentando a Kelce en el juego Chiefs vs Bears del fin de semana pasado, que resultó en una victoria para el equipo con sede en Kansas City. Y su aparición en el estadio no solo enloqueció a los Swifties, sino también a los fanáticos de la NFL cuando la cantante estuvo cerca de la madre de Travis lo que alimentó rumores de que el romance va muy en serio.

Pero las críticas no dejaron de llegar en Twitter, donde los seguidores de la estrella de la música pop descargaron toda su decepción por el nuevo corte de la artista. “Quien le haya cortado el pelo a Taylor Swift tiene que ser despedido”, escribió un usuario, mientras otro coincidía: “Millones de dólares y el pelo de Taylor Swift parece un flequillo de salmón”.

Después del partido, la cantante y la estrella de la NFL fueron vistos saliendo juntos del vestuario de los Chiefs y disfrutaron de una cena privada en Prime Social Rooftop ubicado en Kansas City.