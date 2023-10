UTA y un nuevo conflicto en puerta

martes 03 de octubre de 2023

Cuando los directivos y delegados de la UTA concurrieron a la Legislatura para reunirse con Osvaldo Jaldo y los empresarios de AETAT, recibieron la promesa de que percibirán el sueldo del mes de septiembre en tiempo y forma.

Hasta el momento, eso no ha sucedido y desde el gremio ya anticiparon que esperarán hasta el viernes.

"Estamos ahí. Estamos esperando hasta el día viernes. Hasta acá no tenemos ninguna novedad. Esta tarde pedí una reunión con los empresarios, todavía no me contestaron. Estamos a la espera", afirmó César González en LV12.