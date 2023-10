Bullrich propone grabar conversaciones entre los presos y sus abogados

martes 03 de octubre de 2023

Patricia Bullrich anticipó que en un eventual gobierno modificará el código penal con el objetivo de habilitar las escuchas que tengan los detenidos por narcotráfico con sus abogados. "Cuando un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa, vamos a ponerlo en el código penal", justificó la candidata.

"La defensa es una defensa constitucional, y la defensa se graba", explicó la candidata en una entrevista con Alejandro Fantino por Neura. Además, agregó: "Yo puedo grabarlo, lo puedo tener como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación, y el día de mañana el juez ordena (escucharlo)". Esto, con la justificación de prevenir nuevos delitos de la misma persona.

En materia de Seguridad, Bullrich mencionó que bajará la edad de imputabilidad a los 14 años, y que si alguien con menos de 14 años comete un delito, no iría a la cárcel común, pero sí recibiría un tratamiento, y no volver "a su casa como si nada".

En un reciente spot de la candidata, se hacía mención a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en donde estarán "corruptos, narcos y asesinos". A raíz de esto, explicó que "todos los narcos y asesinos peligrosos van a ir a cárcel en donde no tengan contacto con nadie, con un servicio penitenciario absolutamente incorruptible". Esa cárcel se llamaría, según lo que dice el spot, "Dra. Cristina Fernández de Kirchner".

"La idea fundamental es que (los presidiarios) no hagan delitos desde la cárcel, que la cárcel no sea un reproductor del delito", explicó la exministra de Seguridad, argumentando que los narcos no tendrán ningún contacto con "delincuentes comunes".

En la misma entrevista, Bullrich comentó que en un eventual gobierno derogará las leyes laborales por decreto. Explicó que las leyes a derogar son las que "han quedado como leyes de multas, que han quedado como indemnización". Con las justificación de que va a "salvar a las pymes", Bullrich anticipó de que sí las demás fuerzas no acompañan el proyecto, "(a las ley) la hago DNU y las derogo en dos minutos".

La cárcel de máxima seguridad de Patricia Bullrich

"Estamos evaluando si vamos a ir a un modelo en el que vos tengas un tope de años de indemnización, o si vamos a un sistema que tiene el gremio de la construcción", explicó.

Anticipó también que reducirá la cantidad de ministerios, en donde confirmó que -por lo menos- el de Economía, Relaciones Exteriores y Educación seguirán en pie, mientras que el de Salud todavía "lo estamos pensando", ya que "la salud la manejan las provincias o las prepagas". Además adelantó que en un eventual gobierno se cambiaría el modelo de salud, en donde los ciudadanos contarán con un "carnet de salud" para que sea utilizado como un sistema de pago, "en donde el Estado pague en donde la persona se atienda". Es un modelo similar al que platea Javier Milei con el sistema de vouchers. /MDZOL