El infiltrado de River rompió el silencio: la frase que desató la golpiza en La Bombonera

El infiltrado de River en La Bombonera rompió el silencio

“Una amiga que es hincha de Boca vino a visitarme y la invité a ir a la cancha. No tenía entrada, pero nos metimos en el segundo tiempo después de burlar a la seguridad del estadio”, comenzó relatando José, de 58 años, y revelando que acompañó a una amiga de Misiones para que sienta lo que es vivir un Superclásico.

“Hay un infiltrado, hay que matarlo”, fue la frase que escuchó antes de los golpes. “Estábamos atrás del arco de Boca y uno de los hinchas me sacó la bufanda que tenía en el cuello y me vio el tatuaje de River. Ahí gritó que era un infiltrado y llegaron como 50 personas a pegarme”, señaló.

Y además agregó: “Me empujaron y me empezaron a pegar. Cuando caigo me golpeo la cabeza contra los escalones de material y pierdo la consciencia por unos instantes. Los golpes no paraban”, afirmó./ Minuto Uno