Enfermedad celíaca vs. intolerancia al gluten: ¿cuál es la diferencia?

miércoles 04 de octubre de 2023

Para la mayoría de las personas, no hay razón para renunciar al gluten definitivamente.

Pero eso no es tan fácil para las personas con dos condiciones médicas relacionadas con el gluten: la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten, según el doctor Sarmed Sami, gastroenterólogo en Mayo Clinic Healthcare en Londres. Ofrece algunos detalles sobre esta proteína y las dos condiciones de salud.

El gluten es una proteína que se encuentra en cereales, incluidos el trigo, la cebada y el centeno. En personas con enfermedad celíaca, consumirlo desencadena una reacción autoinmune que causa daño celular en el intestino delgado. Esa reacción puede provocar diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón, anemia y llevar a complicaciones graves, dijo Sami.

La intolerancia al gluten es más común, agregó.”En la intolerancia al gluten, no hay daño celular o inflamación. Es más una sensibilidad: ’El gluten no me sienta bien’”, dijo Sami en un comunicado de prensa de la clínica. “Si comes gluten y tienes una reacción inmediata, como diarrea, es más probable que sea intolerancia al gluten que enfermedad celíaca, que es un proceso lento que no sueles sentir inmediatamente.

”Un signo de intolerancia al gluten o enfermedad celíaca es tener uno o más síntomas gastrointestinales, como diarrea, hinchazón o acidez, que disminuyen o desaparecen si se elimina el gluten de la dieta. Estos síntomas regresan si la persona comienza a comer gluten nuevamente. Es importante hacerse pruebas en caso de tener la enfermedad celíaca, que es más grave, dijo Sami. Aquellos que tienen intolerancia al gluten pueden reducir los alimentos que contienen gluten en lugar de tener que eliminarlos por completo, dijo Sami.

”Depende del nivel de intolerancia. Algunas personas pueden estar bien reduciendo a la mitad la ingesta de gluten, mientras que otras pueden necesitar reducir más”, dijo. “Es diferente de la enfermedad celíaca, donde tienes que ser estrictamente y completamente libre de gluten.

”Para diagnosticar la enfermedad celíaca, los médicos comienzan con una prueba de sangre para determinar si el cuerpo ve al gluten como un invasor y reacciona generando altos niveles de anticuerpos. Después de una prueba de sangre positiva, con una endoscopia se puede tomar biopsias para verificar algún daño en el intestino delgado.

”Generalmente recomendamos que las personas no tengan una dieta sin gluten si están siendo evaluadas por enfermedad celíaca, porque eso puede crear resultados falsos negativos en la prueba de sangre”, dijo Sami.

Para la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad celíaca, eliminar el gluten la mantiene bajo control, dijo. Sin un diagnóstico de enfermedad celíaca, no hay razón para eliminar el gluten, afirmó. ”No hay evidencia de que una dieta libre de gluten por sí misma sea más saludable”, dijo Sami. “No se trata del gluten. Tomemos una galleta, por ejemplo: se trata más de la grasa y el azúcar en la galleta que del gluten”./ Infobae