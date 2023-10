Massa: “La mitad de los que hoy son ministros, conmigo no lo serían”

miércoles 04 de octubre de 2023

Sergio Massa reconoce los errores del gobierno de Alberto Fernández, del mismo que él integra -antes siendo el titular de la Cámara de Diputados, ahora desde el Ministerio de Economía- y aclara que si bien su incidencia en la gestión es alta hay decisiones que corren por su cuenta. A 19 días de las elecciones ratificó que de llegar a la Presidencia “la mitad” de los que hoy son ministros no lo serán.

El candidato de Unión por la Patria brindó una extensa y profunda entrevista a Julio Leiva en La Caja Negra. Lo hizo al día siguiente del primer debate presidencial que se llevó a cabo el domingo en Santiago del Estero en el que durante una de sus intervenciones marcó la diferencia del actual gobierno y de su posible presidencia. Al respecto, explicó: “Yo no soy actualmente el Presidente de la República. Y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y no todos pensamos de la misma manera”.

Las diferencias entre los integrantes del Frente de Todos, las fallas en la gestión, “los funcionarios que no funcionan” que acusó Cristina Kirchner contra Alberto Fernández fue una constante en estos últimos 4 años. Sergio Massa imagina un equipo renovado para llevar a cabo sus propuestas. “La mitad de los que hoy son ministros conmigo no lo serían. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización. Pero además hay gente que conmigo no sería ministra”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda. “No significa que no las quiera, que no las respete. Es un problema de orden de funcionamiento y de velocidad de respuesta pública”, precisó. No dio nombres, pero aseguró que tiene definido el nombre de su ministro/a de Economía.

En este marco se refirió a desilusión de la gente con la actual gestión: “Tiene razón. Con Macri había caído 20 puntos el ingreso y continuó... pandemia de por medio, guerra, pero continuó. Ahora, en el último año, recuperamos bastante y ahora con la devolución del IVA y el impacto de ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina”. “La gente tiene razón en estar enojada. Yo planteé públicamente, no una, sino varias veces la disculpa en el pedacito que me toca. Ahora, lo que creo que acá hay muchos que la sacaron barata. Porque son responsables. Se fueron y ni siquiera pidieron perdón”, manifestó Massa al día siguiente de la salida de Martín Insaurralde del Poder Ejecutivo bonaerense tras el escándalo con la modelo Sofía Clérici.

Al respecto del ex funcionario provincial, reflexionó: “Fue un gravísimo error. Pagó con la renuncia, pagó la Jefatura de Gabinete, pagó con la renuncia de la candidatura... Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Pero te diría que eso es consecuencia. Hay una causa previa que es el error de Martín. Pero creo además que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato...”.

Consultado por su llamado a la “unidad nacional” y la posibilidad de abrir su eventual gobierno a dirigentes de otros espacios, se le preguntó específicamente por su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que es su amigo y que lo entiende: “Lo llamé después de la elección para preguntarle cómo estaba porque entiendo que se preparó toda la vida para dar esta pelea y Macri hizo todo para humillarlo”. Para Massa el ex presidente “forzó y terció en la interna” de Juntos por el Cambio para que Larreta perdiera.

“No me gusta hacer nombres, no hay que construir un gobierno como si fuera una repartija de confites. Es un gran error eso de andar repartiendo cargos y manoseando nombres es muy malo, el día que tomás una decisión la comunicás”, expresó y remarcó la necesidad de “un gobierno de unidad nacional” con “sectores que podamos construir un proyecto de país que nos de un empresariado nacional con una visión de desarrollo y no lobistas con una mirada prebendaria”.

Massa también se refirió al resultado de las PASO y reconoció que “imaginaba a Milei un poco más abajo de lo que estuvo, pero no mucho más: sacó 29% e imaginaba 26%; nosotros sacamos 27% y nos imaginaba en 29 o 30 por ciento”.

De cara al futuro, reiteró que buscará “cambiar la ley penal cambiaria y el sistema de la ley penal tributaria”. “En Argentina es gratis ir al Tribunal Fiscal. Muchas grandes empresas en lugar de pagarle a la AFIP se van al Tribunal Fiscal donde las deudas duermen años y años y se van devaluando. Hay 5 mil millones de dólares que están durmiendo ahí”, lamentó. “Es vergonzoso. Piden orden fiscal y hacen todo para no pagar, por eso en Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos. Eso va a ser aleccionador”, agregó.

El ministro respondió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien durante el bloque de derechos humanos del debate presidencial dijo que “no son 30.000″ los desaparecidos de la última dictadura cívico militar. “Tenemos un prestigio ganado, ocupamos lugares de privilegio a nivel mundial como país, porque tenemos un recorrido hecho que nosotros lo resumimos en ‘Memoria, verdad y justicia’, porque de alguna manera es el paraguas o la síntesis que le encontramos, pero que para el mundo es un recorrido. Nos pone en un lugar de respeto. Y vos decís que querés entregar las Malvinas a los ingleses, querer poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central, querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos. Queré un poquito a tu país. Un poquito. Por los tipos que murieron en manos del terrorismo de Estado. Por los chaqueños, Los correntinos que murieron en las Malvinas. Por la necesidad de sostener un tejido industrial que depende de que vos tengas el señoreaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la fije otro”, remarcó.

Por último, Julio Leiva le preguntó cuál es el momento de su vida que lo convierte en la persona que es hoy y respondió con una anécdota de su paso por ANSES: “Al Sergio Massa funcionario, el día que pagué las jubilaciones, estábamos con el corralito. Había que pagar las jubilaciones y no había sistema financiero. Siempre me acuerdo que uno de los lugares donde se pagaron jubilaciones fue en la cancha de Colón. Estamos hablando de pagarle en una semana la jubilación a 3 millones de personas sin bancos. Teníamos un problema que era sacar el dinero del Banco Central, porque estaba todo vallado y no podíamos sacar los camiones de caudales. Y se me ocurrió una pequeña mentirilla: que hagan una falsa amenaza de bomba al Banco Central. Y entonces la Policía despeja y en ese despeje sacamos los camiones de caudales para pagar a los jubilados. Tuvo una épica muy grande entre los laburantes del ANSES. A partir de ahí fue un tractor el organismo, me gané el respeto de la gente del organismo siendo muy joven y un lugar de consideración en la opinión pública”, concluyó./Infobae