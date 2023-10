La drástica revelación del Dibu Martínez en caso de no haber ganado el mundial

miércoles 04 de octubre de 2023

El arquero campeón del mundo reveló una inesperada situación si que se le cruzaba la mente en caso de que la Selección argentina perdía ante Francia.

En una entrevista con Sofía Martínez, el Dibu afirmó que, si la Selección no se consagraba en Qatar, no hubiera podido volver a jugar al fútbol. “Yo no pensaba volver triste. No tenía otro fin. Muchos jugadores han jugado apenas terminó el Mundial y yo no hubiera sido capaz por el dolor que hubiera sentido”, afirmó. Y agregó: “Si hubiera perdido, no hubiera sido capaz de volver por dos o tres meses. Era un duelo. Era como perder a alguien”.

Gracias a su enorme atajada ante Randal Kolo Muani, esta situación es completamente hipotética y nunca será una realidad. Por eso, el jugador del Aston Villa recordó cómo vivió ese momento en el que tuvo que resolver en cuestión de segundos: “No me puse nervioso a la hora del tiro, fui acomodando adonde yo quería que vaya... Después, te puede pegar o no. A la hora de achicar y hacerme grande, creo que hice todo bien”.



A la hora de hablar de la final, el Dibu recordó el ánimo de todos en la Selección argentina y la confianza que había en el grupo: “La final con Francia fue el partido que más disfruté porque los chicos estaban con confianza, no dejaban espacios y ellos habían hecho dos cambios, no sabían qué hacer y tiraban la pelota afuera... Internamente sabía que ese partido lo ganábamos”.