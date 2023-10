Operaron a Belisario, el hijo de dos años de Juana Repetto

miércoles 04 de octubre de 2023

Desde que Juana Repetto tuvo a sus dos hijos, Toribio y Belisario, se convirtió en una influencer que abarca especialmente temas sobre maternidad. En esta oportunidad, el lunes pasado, Juana compartió en sus historias de Instagram un video de su pequeño hijo, de dos años, en el que mostró que había sido internado para ser operado quirúrgicamente. “Se la bancó como un rey”, comenzó diciendo la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto tras la cirugía.

Acto seguido, la actriz contó cómo se encontraba ella al respecto. “Yo no tanto. Claramente me lloré todo. La anestesia general me genera mucha cosa”, expresó junto a una foto en la que se la veía a ella enfundada en ropa de quirófano, con un gorro en su cabeza. Después, agregó: “No así Belisario que nunca dejó de sonreír”. Junto a una postal de su nene con una amplia sonrisa, Juana confirmó su buen estado de salud.

Operación

“Así como lo ven a este bebé esta mañana lo operaron de una hernia inguinal”, afirmó la actriz en una foto en donde estaba su hijo sentado en un sillón con un tenedor en la mano.

Cabe recordar que Juana se convirtió en mamá por primera vez en 2016 cuando tuvo a su hijo mayor, Toribio, producto de un tratamiento de inseminación artificial a partir de la donación de una persona anónima. Después de esto, la actriz formó pareja con Sebastián Graviotto y juntos tuvieron a Belisario, que nació en junio de 2021. Hace unos meses, ella respondió preguntas de sus seguidores, que suman un millón y medio de fans en sus redes sociales. En esa oportunidad alguien le consultó si su hijo mayor quería saber quién es su papá.

“¿Toro pregunta por su papá?”, fue el interrogante que Juana contestó acerca de lo que le explicó a su hijo. “Siempre supo que no tiene y ya hace muchos años, desde que me empezó a hacer preguntas, sabe cuál es su hermosa historia y cómo fue su llegada TAN esperada a este plano”, contestó Repetto.

Comentarios

Así como ella se convirtió en una influencer de la maternidad, también tiene que aceptar las críticas que le llegan de parte de sus seguidores. Tras las preguntas y respuestas en donde contestó todo acerca de cómo cría a sus chicos, la artista decidió irse de vacaciones con su familia a Brasil. Y los comentarios no se hicieron esperar. “¿La mami que se quejaba de que sus niños no tenían clases presenciales por culpa del Covid-19 y ahora en pleno ciclo se toma el palo?; “¿Cómo hacen con el colegio?”; “¿Vos no eras de las mamis infumables en pandemia?”; “¿Y con la escuela cómo hacen?”; “¿Y el colegio?”; “¿Y la escuela?”; “Pero Juani, con lo importante que te parecía no perder días de clases en pandemia”; “Lo bueno es que los dela farándula se la pasan viajando en cualquier época del año. Y el laburante no lo puede hacer”, fueron parte de los mensajes que Juana se encargó de responder.

Así fue como en ese momento,desde un exclusivo complejo de hoteles en el que se encontraba, la actriz explicó con furia a los haters de sus redes sociales. “¡La gente tiene caca en la cabeza!”, fue lo primero que arrancó escribiendo sobre los comentarios que recibió en la publicación en la que anunció que se iba a tomar unos días de descanso para unas vacaciones familiares.

“¡Cómo van a comparar un año de pibes encerrados, ‘aprendiendo’ a través de una pantalla y sin sociabilizar, sin educación, sin contacto físico, sin juego, sin compartir, con faltar cinco días al colegio?. ¿No piensan antes de escribir? ¿Qué les pasa?”, concluyó.