Homenajeó a los excombatientes de Malvinas y dividió al público de Got Talent Argentina

Emanuel Carrizo, un joven nacido en la ciudad de Caleta Olivia, ubicada en la provincia de Santa Cruz, participó en el programa Got Talent (Telefe) y presentó una actuación llamativa. En su primera audición en el concurso, decidió rendir homenaje a los caídos en la Guerra de las Malvinas, lo que generó cierta controversia en las redes sociales a pesar de avanzar en la competencia.

“Mi atuendo es el de un excombatiente, y voy a representar a un soldado que nunca regresó, como un tributo a todos los caídos en la guerra”, explicó el bailarín patagónico antes de subir al escenario. Además, agregó: “Quiero expresar a través de la danza un poco del sufrimiento que experimentaron en las islas. Al mismo tiempo, deseo inculcar un sentimiento de patriotismo y alentar a los niños que vean mi actuación a investigar más sobre este tema y a comprenderlo mejor”.

Después de un breve intercambio con Lizy Tagliani, la conductora del programa, Emanuel ingresó al estudio y se presentó ante el jurado. “Voy a realizar una coreografía de danza contemporánea inspirada en las Islas Malvinas y en un soldado que participó en el conflicto. La creé tras una extensa investigación, estudiando y leyendo libros, y conversando con casi 15 veteranos y excombatientes. Me esforcé mucho por hacerlo con el máximo respeto”, señaló el participante una vez en el escenario.

Abel Pintos, uno de los miembros del jurado, respondió con palabras emotivas: “Estás evocando un capítulo de nuestra historia, una herida profunda, un valor inmenso y un orgullo que sentimos al afirmar, incluso después de tanto dolor, que las Malvinas son argentinas. Lo que estás presentando es muy poderoso y emocionante, y te agradecemos de antemano por ello”.

Después de escuchar las palabras del cantante, Emanuel se sentó en el suelo del escenario y se preparó para interpretar su coreografía basada en la canción “La carta perdida” de Soledad Pastorutti. El tema relata la historia de un soldado que partió hacia Malvinas y nunca regresó. A lo largo de su actuación, combinó pasos de baile con momentos que simulaban el uso de un arma de fuego, transmitiendo la emotiva narrativa del tema de manera impactante.

Tras su performance, en las redes sociales Emanuel recibió tanto elogios como críticas por elegir a los caídos de Malvinas para su coreografía. Algunos usuarios señalaron su indignación, otros lo consideraron una falta de respeto y también aprovecharon para quejarse contra la producción del ciclo por permitirle elegir Malvinas, ya que es un tema muy sensible. “Es una falta de respeto mal, yo lo veo en la calle y lo arranco a piñas no queda de otra. Mi viejo no fue a Malvinas para que un pelotudo vaya a Got talent a hacer esa porquería”, opinó una persona.

“Como odio ese programa Got Talent donde se celebra a los maleducados que hacen monadas con el Himno y Malvinas. ¿No hay un productor que les diga no da?”, se preguntó otra usuaria, muy enojada al ver la presentación de Emanuel por la televisión. “Imagínate ser el veterano de Malvinas que se planto a cuchillo contra 5 ingleses y ver que te representan así... Totalmente anti argentino el Got Talent”, opinó una televidente.

“¿Qué onda con las temáticas que elige la gente para bailar en Got Talent? Holocausto, Malvinas, el himno nacional… por favor no quiero saber qué sigue”, manifestó otra persona, indignada con los temas que eligen los participantes al momento de subirse al escenario. “¿Soy la única a la que le parece un montón el pibe que hizo homenaje a la guerra de Malvinas en got talent? Me parece desubicadísimo”, cerró otra persona.