“A Milei lo apoyan por loco, no por sus ideas”

El analista político ecuatoriano y ex asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, apuntó fuerte este miércoles contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, pero reveló que “puede ganar en primera vuelta”.

“Yo creo que es posible que gane Milei en primera vuelta, está muy bien. No creo en el totalitarismo de Milei. No creo en los que se creen enviados de Dios. Milei no respeta a nadie, tiene incapacidad de diálogo, de ganar nos va a llevar al caos”, aseguró el economista en diálogo con Futurock.