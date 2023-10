Lichtmajer defendió el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo

miércoles 04 de octubre de 2023

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, participó de la reunión técnica de la Comisión de Educación de La Honorable Cámara De Diputados de la Nación, presidida por la Diputada Nacional de Entre Ríos, Blanca Osuna y de la que formaron parte del debate e intercambios de ideas los legisladores de diferentes bloques e interbloques y especialistas que expusieron sobre el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que presentaron el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk y el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

Estuvieron presentes Londola Germán, Secretario de Evaluación e Información Educativa; Calderaro Luis, Subsecretario de Participación Y Democratización Educativa; Mango Marcelo, Secretario General del Consejo Federal de Educación; Cubino Analía, Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra Del Fuego; Greco Carlos, Presidente del CIN; Soro Ruben, Rector de la UTN; Bohren Alicia, Rectora de la Universidad Nacional de Misiones; Morgade Graciela, Decana de la Facultad De Filosofía y Letras de La UBA; De Luca Héctor, Director de la Escuela Técnica de Lomas De Zamora; Alzu Verónica, Directora de la Escuela Técnica 8 de Quilmes; Meizoso, María Anastacia, Delegada de Cooperadoras de la Escuela De Música Juan Pablo Esnaola; Cesaroni Pablo, Representante de Cooperadoras en Movimiento; Etchemendy Sebastián, Especialista en Relaciones Laborales de la Universidad Torcuato Di Tella; Ferrari Federico, Asesor de la Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa; y Peretti Oriana, Coordinadora General de la SEEIE.

La nueva Ley de Financiamiento Educativo aumenta la inversión del 6 al 8% del PBI y establece metas y políticas generales para todos los niveles de enseñanza. Establece que un 6,5% del PBI estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y el 1,5% restante a la educación universitaria. Así también desarrolla otros temas como la educación obligatoria, la distribución de libros en la modalidad “uno a uno”, la alimentación escolar saludable, la Paritaria Nacional Docente, el FONID y el Programa nacional de compensación salarial docente y la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE); universalizar las salas de 3, 4 y 5 años e iniciar los procesos de cobertura para sala de 2 años; la formación docente, la incorporación del dictado obligatorio de robótica y programación, y la ampliación de la oferta de carreras universitarias y preuniversitaria, entre otros temas más.

El titular de la cartera educativa de la provincia, durante su exposición dijo “Como ministro de la provincia de Tucumán, pero que también representa al Norte Grande, un aspecto que me parece fundamental de cualquier proyecto de ley y en particular de lo que tiene que ver con la educación, es su carácter federal, no podemos imaginar ningún futuro de desarrollo para la Argentina sin un federalismo verdaderamente practicado y considero que el proyecto de ley que se presenta tiene características federales, lo cual a todas y todos los que estamos aquí, debe ser un hecho determinante a la hora de evaluar el proyecto”.

Y continuó: “no hay ninguna posibilidad de desarrollo sin inversión, y en ese sentido, la ley tiene un principio de solidaridad, que es también un principio de nacionalidad, de mutua solidaridad entre el Estado Nacional y los estados provinciales, ya que no podemos desconocer el rol central de los estados provinciales en el desarrollo de los sistemas educativos, como tampoco, la necesidad imperiosa que tienen las provincias de que la Nación intervenga haciendo positivo derechos que son de todos los argentinos y argentinas”.

Además, el referente educativo provincial sostuvo: “Hay muchas de las cosas que están planteadas que ya se están trabajando en nuestra provincia y en las 24 provincias de la Argentina: se está edificando y construyéndose escuelas, hay libros para todos los niños y niñas de escuelas primarias y de jardines, las becas Progresar en lo que tiene que ver con la secundaria, la jornada extendida, donde Tucumán ha sido la primera provincia que la implementó en toda la Argentina, el plan Conectar Igualdad, entre otros temas. La ley, lo que viene a hacer, es a consolidar y ratificar este rumbo de inversión y sobre todo de acción”.

Para terminar un tucumano no puede dejar de mencionar a otro tucumano, donde me refiero a Juan Bautista Alberdi y Sarmiento, que en una cosa estuvieron de acuerdo, en que la educación es el motor, no solo de la solución de los problemas, sino también del desarrollo del país a través del trabajo, ambos coincidían en la importancia de la educación para el trabajo, haciendo en general referencia a la idea de Belgrano de la educación técnica, pero preparando a los ciudadanos y ciudadanas para poder ingresar al mundo laboral. La ley contiene un elemento central de la vinculación de educación y trabajo, que es a la vez un elemento central del desarrollo de país que queremos, inversión, federalismo y legislación para hacer nación".