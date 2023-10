La primera foto de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

jueves 05 de octubre de 2023

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel hicieron su primera aparición pública desde que confirmaron su romance. Si bien intentaron mantener un bajo perfil, no tuvieron reparos en ser vistos ya que ambos hablaron al respecto y expresaron la felicidad que comparten desde hace unos meses, cuando iniciaron su relación.

“Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina”, había dicho el actor en diálogo con La Nación cuando fue consultado por las versiones entre ellos. Había sido Yanina Latorre quien había hablado de aquella relación semanas atrás.

En esa misma línea, Furriel sostuvo: “Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida. Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir”.

Luego, fue la propia Guillermina quien también se expresó públicamente sobre su relación. “Es así como dijo Joaco: estamos conociéndonos hace unos meses”, le dijo la actriz a través de un mensaje de WhatsApp a Adrián Pallares, conductor de Socios del espectáculo. Y cuando el periodista le preguntó si quería agregar algo más al respecto, la empresaria asintió: “Sí, que es una muy buena persona”.