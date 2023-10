Avanza en Diputados el debate sobre la reducción de la jornada laboral

jueves 05 de octubre de 2023

Este miércoles se habilitó un nuevo espacio de discusión en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados para trabajar en la reforma laboral que permita reducir la extensión de la carga horaria de los empleados.

Ministros, dirigentes empresariales y líderes sindicales fueron convocados para buscar puntos de consenso entre los siete proyectos que buscan modificar la Ley 11.544 de Jornada de Trabajo.

Tras elegir por un proyecto consensuado, se podrá emitir un dictamen para ser votado en el recinto.

Entre los disertantes, las cámaras empresarias expresaron la principal resistencia, mientras que los funcionarios del oficialismo y los representantes sindicales se mostraron a favor.

Ricardo Diab (CAME), Daniel Argentino (UIPBA), Oscar García Díaz (de la UIA Buenos Aires) y Oscar Urribaren (de la UIA Córdoba), representaron a los sectores empresariales, junto con tres abogados especialistas como Héctor Recalde, Omar Yasín y Osvaldo Manzanares.

A su vez, también participaron los dirigentes gremiales Héctor Daer (CGT), Mario Manrique (SMATA), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Hugo Yasky (CTA); al igual que dos ministros bonaerenses: Walter Correa (Trabajo) y Estela Díaz (Mujeres y Diversidad).

Diputados: opiniones sobre la reducción de la jornada laboral

Juan José Etala, abogado laboralista de la Unión Industrial Argentina, señaló que “no parece adecuado el momento en que se ha decidió avanzar en este complejo tema, no parece que en este escenario se pueda hablar de reducción de jornada laboral, ya que sólo aumenta la presión sobre el sector formal y no sobre los trabajadores no registrados, que es donde se debe apuntar”.

Por otra parte, Omar Yasin sostuvo que “los fundamentos de la medida se basan en mejorar la calidad de vida, la baja de la siniestralidad, la disminución del ausentismo y la suba de productividad, aunque esta última no es absolutamente automática”.

Y Héctor Recalde coincidió con su colega: “Me parece que a esta altura de la evolución de la sociedad reducir a siete horas la jornada laboral no es ningún acto revolucionario”.

“Cuando pensamos en el trabajo de cuidados, la reducción de la jornada laboral es un factor que va a contribuir en el camino, como otras medidas, en la reducción de las brechas de género en el mundo laboral”, indicó la ministra Estela Díaz.

Héctor Daer pidió “debatir no solo la reducción sino la distribución de la jornada, y la adecuación tiene que ir por la vía de los convenios colectivos, estableciendo una jornada mínima, plazos para articularla, y además profundizar el debate”.

Mientras que Mario Manrique añadió: “No podemos decir ‘no es el momento’, si estuviéramos hoy acá discutiendo el cercenamiento de algún derecho laboral estaríamos al revés, no nos neguemos discutir el futuro”.