A qué hora se estrena en Netflix la tercera temporada de 'Lupin'

jueves 05 de octubre de 2023

En la temporada 3 de 'Lupin' en Netflix, Assane se esconde. Vive alejado de su mujer y su hijo y, aunque es difícil para él, es mejor que el sufrimiento que padecerían por su culpa. Sin embargo, como anuncia la sinopsis de la serie, Assane no puede soportar más la separación. Decide volver a París con una propuesta descabellada para su familia: deben abandonar Francia y empezar una nueva vida en otro lugar. Pero los fantasmas del pasado nunca están demasiado lejos, desbaratando sus planes.

La historia se reanuda cuando los espectadores vieron por última vez al personaje de Sy. En el final de la segunda temporada de 'Lupin', Assane huía de la policía. Aunque consiguió vengarse de los que incriminaron a su padre, Assane fue acusado de asesinato en un cruel giro del destino. Decide que es mejor dejar atrás a su familia, por su propio bien, pero parece que esa decisión no se mantendrá.

El thriller, protagonizado también por Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre y Antoine Gouy, es una de las propuestas internacionales de Netflix de mayor éxito. La primera entrega tuvo 99,5 millones de visionados, y la segunda 68,4 millones hasta junio. 'Lupin' temporada 3 está bien posicionada para continuar la trayectoria positiva.

'Lupin' Temporada 3: hora de estreno

'Lupin' vuelve el jueves 5 de octubre a las 9 A.M. en Netflix. La segunda parte de la serie de Netflix, como ya se ha dicho, se cerró con Hubert Pellegrini esposado, el nombre del difunto Babakar limpio y el de Assane también limpio (ya que Pellegrini le había inculpado del asesinato de su secuaz Leonard a principios de temporada).

Pero la historia está lejos de terminar: en la escena final de la segunda parte, Assane se despide emocionado de Claire y de su hijo Raoul, con la policía pisándole los talones. (Sí, ya no se cree que sea un asesino, pero Assane sigue siendo un delincuente buscado, con todos esos astutos atracos que ha estado llevando a cabo).

Assane ha pasado de una vida de anonimato como delincuente en las partes 1 y 2 a ser el hombre más buscado de Francia. Su tapadera se ha roto por lo que ocurrió al final de la segunda parte y ahora todo el mundo se hace la misma pregunta: '¿Dónde está?', lo cual es un problema cuando eres ladrón. Cuando intentas robar cosas, todo el mundo sabe qué aspecto tienes. Así que vuelve a París al principio de la tercera parte y descubre que toda la ciudad le está buscando.

Una de las cosas que me gusta de Lupin es que es un superhéroe con defectos, así que puede hacer lo que quiera, pero no puede resolver su relación con su hijo y su vida personal, lo que le convierte en un hombre cercano y no sólo en un superhéroe con capa.