Sorpresiva renuncia de Noelia Pompa al Bailando 2023: el motivo

El legado de Noelia Pompa queda como parte de la historia del programa, y su decisión de renunciar marca un nuevo capítulo en su carrera profesional. A lo largo de su trayectoria, logró conquistar la codiciada corona en dos ocasiones, demostrando su inigualable talento y carisma.

El año 2011 marcó el inicio de una era dorada para la artista en Bailando por un Sueño. Junto a su compañero Hernán Piquín, esta pareja talentosa conquistó los corazones del público y los jueces por igual. Con cada coreografía, derrochaban pasión y perfección, lo que les valió el título de campeones de la temporada. El dúo se convirtió en sinónimo de excelencia artística y dedicación incansable.

Regresar a la pista

Al año siguiente, en 2012, Noelia Pompa y Hernán Piquín regresaron a la pista de baile con una determinación aún mayor. Su desempeño fue excepcional una vez más, cautivando al público con su estilo y gracia. Como resultado de su arduo trabajo y pasión inquebrantable, lograron alzarse con el título de campeones por segunda vez consecutiva. Su hazaña de ser bicampeones no solo demostró su talento, sino también su perseverancia y compromiso con el arte del baile.

Semanas atrás, Noelia Pompa visitó el estudio de Intrusos para recordar parte de su recorrido mediático “Si a mí me decían que ponga plata, perdía. Porque hablamos un montón de veces y me decías ‘yo no pienso volver’”, expresó la conductora Flor de la V. “La verdad, no iba a venir”, admitió Noelia, y contó qué le hizo cambiar de opinión. “Un día subí un video muy casero, sin pretensiones, en mi casa. Y Marcelo me escribe con una invitación y me dice ‘tenés que volver’. Y mi corazón, en una respuesta emocional, dijo que sí. Nunca dejé de bailar”, comentó con sinceridad.

Aspiraciónes

Luego marcó un paralelismo entre su camino anterior por el reality y sus aspiraciones para este 2023: “Esta vez me lo quiero tomar más tranquila, pero siempre se siente esa adrenalina y esa energía cuando estás en la pista. Aparte tengo un equipo re joven, que me traen esa energía muy renovada”, comentó Pompa, quien también añadió que tenía una vida muy consolidada fuera del país.

“Fue una experiencia maravillosa y enriquecedora. Pero necesitaba un poco de mi tierra, mi familia, mi viejita que me abrace, de ese amorcito”. A la hora de confesar y revelar por qué se fue a España, en su momento era una decisión de la que no estaba del todo convencida pero un mal momento personal, un período difícil, la aventuraron y la empujaron a marcharse: “Cuando tomé la decisión de venirme a España estaba bastante mal, con ataques de pánico. Ahora por suerte ya no aparecen, o cuando quieren hacerlo, estoy deteniéndolos mejor y manejo la situación con mayor control”, reveló.