Apple y PayPal se unieron: así funcionará su billetera digital

“Los titulares de tarjetas de crédito o débito de PayPal y Venmo pueden realizar pagos de forma rápida y segura en la tienda, en línea o en sus aplicaciones favoritas utilizando Apple Pay”, indicó la empresa en el comunicado oficial con el que se anunció el lanzamiento.

Además, se indicó que los usuarios de esta plataforma tendrán beneficios como retorno de dinero al realizar compras, además de recompensas en el caso de que se compren algunos artículos seleccionados.

Fecha particular

Por el momento esta función nueva será lanzada de forma progresiva y en principio solo será aplicable para el servicio de PayPal, pero no para las tarjetas de Venmo, una plataforma de pagos similar. Esta característica llegará a Apple Wallet con el pasar de las semanas e incluso meses, pero no se ha establecido una fecha en particular para ello.