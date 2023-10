Milei: "Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil”

Mientras el Gobierno intenta contener la fuerte escalada del dólar blue, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que "cuánto más alto" esté la divisa del mercado paralelo, "más fácil va a ser dolarizar".

"Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Eliminar el Central es una política inamovible porque creemos que hay una cuestión de índole moral, que robar está mal", sentenció.

Lo dijo al entrar a una reunión con empresarios en Mar del Plata, donde en forma paralela se lleva a cabo el tradicional coloquio de IDEA.

En la previa de la exposición de esta tarde en Mar del Plata con empresarios, organizada por el economista y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Juan Nápoli, y en paralelo del coloquio empresarial IDEA, Javier Milei se refirió a las recientes declaraciones de Mauricio Macri, en relación a un eventual apoyo legislativo, que provocaron malestar en las filas de Juntor por el Cambio.

”Si la reforma que mandás (al Congreso) no la mandan ellos, la bloquean. Lo que hizo Macri demuestra que el resto de JxC no está a la altura de él, dijo que si ves un buen proyecto lo aprobás. Son declaraciones propias de un estadista”, señaló el candidato.

En tanto, Milei aseguró que los reclamos que le hizo Bullrich al expresidente Mauricio Macri son “un comportamiento totalitario” y afirmó que persiste “la actitud de bloqueo” en esa coalición.

“No voy porque no me tratan bien”

El candidato libertario Javier Milei habló hoy ante varios medios de prensa en la previa a su participación del almuerzo en Mar del Plata con un gran grupo de empresarios organizado por el Banco de Valores, una especie de cumbre paralela a la organizada por IDEA.

Allí, consultado sobre la razón por la que no participará del tradicional coloquio, afirmó: “No voy porque no me tratan bien. Ya tenía pactado el almuerzo hace cuatro meses. También puedo elegir no ir a un lugar si no me tratan bien”.

Por otra parte, ante la pregunta de cuán factible es su plan cuando la moneda de Estados Unidos sube, dijo: “Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Por eso eliminar el Banco Central es una política inamovible”.

En tanto, analizó: “Cuando tuvimos la charla con el FMI les dije que los contratos y los derechos de propiedad se van a respetar a rajatabla; vamos a honrar la deuda y vamos a respetar los contratos y el rescate de las leliqs va a ser a precio de mercado”. Luego, apuntó: “Agitar el fantasma de default es una irresponsabilidad, no vale todo, no se puede agitar el caos en una situación como esta”.

En cuanto a quien será su ministro de economía si llega a ser elegido presidente, dijo: “No lo voy a decir, porque después lo operan y lo ensucian. Es tan delicada la cartera de economía que prefiero que pobre hombre lo dejen trabajar tranquilo”.

Otro de los temas de los que fue consultado antes de su ingreso al almuerzo con empresarios fue en qué puntos aplicaría la motosierra: “En las partidas de donde más roban los políticos, la recorto a cero en la obra pública, que es donde las obras de infraestructura pasaríamos a un sistema de iniciativa privada como Chile y son mejores obras que la que tenemos acá”. /LN