Confirmaron el procesamiento de Caniggia en la causa por el abuso sexual a Nannis

jueves 05 de octubre de 2023

La causa contra el ex futbolista Claudio Caniggia por abuso sexual contra su ex esposa Mariana Nannis continúa sus avances. Este jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal confirmó el procesamiento contra el ex futbolista.

En una resolución firmada por los camaristas Mariano Scotto y Juan Cicciaro, la segunda instancia ratificó el procesamiento y el embargo por cinco millones de pesos que hace dos meses le aplicó al ex delantero la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini.