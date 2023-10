La quema de un campo de trigo dejó pérdidas millonarias en Tucumán

jueves 05 de octubre de 2023

Un lote de trigo, ubicado en la zona de Las Chilcas, se quemó y dejó pérdidas millonarias. Según el reporte, son 60 hectáreas las dañadas por el fuego. “Da impotencia pensar que otro año más las llamas arrasaron con parte de un cultivo que estaba listo para ser cosechado”, afirmó el propietario.

El hecho ocurrió el pasado martes por la noche en el establecimiento a la vera de la ruta provincial 304. “Nos prendieron fuego entre 60 y 70 hectáreas de trigo listo para cosechar. Lo perdimos todo. Son aproximadamente 15 millones de pesos porque estimábamos un rendimiento de 2000 kilos”, dijo el productor, socio de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), quien pidió reserva de su nombre.

En Apronor hablan de una ola de inseguridad que afecta a los campos de la provincia. El productor, que realizó la denuncia del hecho en una comisaría de Burruyacú, aseguró no tener dudas sobre la intencionalidad del incendio debido a las pruebas que quedaron y que reflejan claramente la modalidad en la que se inició el fuego.

“Crearon un frente de fuego a lo largo del campo de manera que aprovecharon el viento para que se propagara y las llamas arrasaran con toda la plantación”

El productor consideró que se trata de un acto de vandalismo destinado únicamente a “hacer daño al sector”. Denunció que viven en una “zona liberada”. Según indicó, allí son víctimas de actos de “vandalismo y delitos de forma sistemática y reiterada”. Los hechos señalados comprenden robos de equipos, cubiertas, herramientas, elementos de trabajo.

Ola de inseguridad

“En este caso pudimos controlar el incendio y evitar pérdidas mayores gracias a la ayuda de vecinos y nuestra maquinaria. Pero si el fuego se hubiera propagado, el desastre podría haber sido mucho mayor, similar a lo que sufrimos el año pasado”, recordó.

En agosto de 2022, este mismo productor denunció un incidente similar en un campo cerca del límite con Santiago del Estero.

“Nos quemaron 350 hectáreas de maíz en pie, con la misma metodología. Perdimos US$350.000. Este año es un año menor, pero el año pasado la pérdida fue impresionante”

El productor tuvo que instalar al menos 27 cámaras en donde están los galpones con todas las herramientas. “Da mucha impotencia tener que trabajar así. Buscamos estar siempre a la vanguardia. Cumplimos con las normas, certificados EPA [de producción sustentable] para poder exportar a Europa. Hacemos maíz flint que se envía a Inglaterra, se mide la huella de carbono y producimos productos orgánicos”, explicó.

Para Gonzalo Blasco, presidente de Apronor, el caso de este productor se enmarca dentro de una ola de inseguridad “sin precedentes”. Blasco indicó: “En la provincia de Tucumán se está dando una ola de robos en el último mes que es realmente sin precedentes. Nuestros productores y socios sufren robos principalmente de agroquímicos, pero también de otros elementos, como herramientas de taller que siempre hay en el campo para trabajar”.

Según indicó, todo esto fue informado a las autoridades, pero “hay falta de respuesta”. “Es preocupante porque ya empieza a haber violencia”, remarcó. “No solamente vivimos hechos de inseguridad los productores agropecuarios, sino también los ciudadanos en general están constantemente bajo el asedio de la delincuencia”, señaló.

Por último, indicó: “Vivimos bajo una policía más de inseguridad que de seguridad . Es lamentable, pero es la realidad que nos toca vivir a los tucumanos y no solamente a los tucumanos, a muchas provincias del NOA. Se está dando esta ola de robos que realmente no tiene precedentes. Prácticamente son más los que han sufrido hechos de inseguridad que los que no”. /La Nación