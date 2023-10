Una mujer fue asesinada a puñaladas delante de los hijos

jueves 05 de octubre de 2023

Una mujer de 35 años fue asesinada este jueves a puñaladas delante de los hijos menores de edad, en una casa de la periferia de La Plata y por el femicidio detuvieron a su pareja, quien había escapado de la escena del crimen, informaron fuentes policiales.



La víctima fue identificada por Policía como Cecilia Araceli Góngora (35), quien, de acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, sufrió cuatro puñaladas en la región superior del tórax, una de las cuales le perforó el corazón.



Por su parte, Juan Ramón Navarrete (39), pareja de la víctima y padre de los hijos de la mujer, quedó detenido esta tarde como acusado del delito de "homicidio en contexto de violencia de género", es decir, femicidio, y que prevé la pena única de prisión perpetua.





El femicidio de Góngora ocurrió pasada la 1 de esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle 121 bis y 612 del barrio platense Villa Elvira, donde la pareja vivía con sus hijos de 6, 9, 13 y 16 años.



Ante un llamado de los vecinos al 911, personal policial acudió al mencionado inmueble, donde constató que había una mujer herida con arma blanca, junto a los cuatro hijos de la víctima, todos varones y menores de edad, y en estado de shock, quienes relataron que su padre había escapado tras apuñalar a su madre.



En ese contexto, los agentes intervinientes intentaron hacer maniobras de RCP a la mujer, que no logró ser reanimada, por lo que se llamó de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) local.



Al arribar al lugar, los médicos revisaron a la mujer y constataron su deceso y que tenía varias puñaladas y heridas cortantes.





Ante ese panorama, se le dio intervención a la fiscal en turno, Virginia Bravo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de La Plata, quien dispuso una serie de diligencias para preservar la escena del crimen y localizar al sospechoso.



En las tareas intervinieron efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 16ta. platense con jurisdicción en la zona y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, que difundieron públicamente fotografías de Navarrete para lograr su captura.



Alrededor de las 17, el hombre fue localizado en un amplio descampado perteneciente a una cantera, en calles 121 entre 604 y 605, cercano a su domicilio, donde al ver a los efectivos intentó escapar.



Según las fuentes, tras una persecución a pie por ese terreno, los policías finalmente lo apresaron y lo pusieron a disposición de la fiscal Bravo que lo indagará en las próximas horas.



De acuerdo a los voceros, al lugar concurrió personal del SAME ya que Navarrete presentaba un corte superficial en el cuello auto producido.



A su vez, durante un rastrillaje, los pesquisas secuestraron en el terreno un cuchillo de cocina con mango de madera con el que se cree se cometió el femicidio, detallaron los informantes.





Antecedentes de violencia

Por su parte, un familiar de Góngora que prefirió no identificarse señaló a Télam que Navarrete tenía antecedentes de haber cometido violencia de género contra la mujer de 35 años, aunque la víctima nunca formalizó una denuncia ante las autoridades.



"Están destrozados los chicos, no solo perdieron a su mamá, también perdieron a su papá", aseguró a esta agencia el allegado.



Por otro lado, un vocero policial aseguró que víctima y victimario "tenían muy mala relación" y que se habían separado hace un tiempo, aunque habían decidido reconciliarse hace pocas semanas.



Por último, la misma fuente agregó que el arma homicida no fue encontrada en la escena del crimen, por lo que especulan que el femicida escapó a pie del lugar con el cuchillo que utilizó para asesinar a su pareja.





Violencia de género: 244 asesinatos en nueve meses

Según un informe publicado el lunes pasado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en los primeros nueve meses de 2023 hubo 244 víctimas de asesinatos en contexto de violencia de género, clasificadas en 223 femicidios, tres trans-travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños.



Esta organización elabora cada mes un recuento de casos con el fin de visibilizar los hechos de violencia de género ante la demora que conlleva el cálculo de las cifras oficiales anuales, las cuales son elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en base a los expedientes judiciales.



El último informe contabilizó los crímenes cometidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, período en el que el 55 por ciento de las víctimas fueron asesinadas en su hogar, siendo la provincia de Buenos Aires el distrito con más casos en términos absolutos: 80.



Además, el relevamiento señaló que 41 de las 244 víctimas habían realizado una denuncia previa contra el agresor, mientras que 16 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención en su contra.



Otro dato que destaca el citado informe es que el 53 por ciento de los agresores (121) eran parejas o exparejas de la víctima.

