Causa “Chocolate”: el número dos de Sergio Berni lo ayudó cuando estaba preso “para que no se quiebre”

fue una especie de preso vip. Cuando TN dio a conocer el caso, su cuenta de Twitter se borró, aunque aparentemente él no tenía acceso a su celular", precisó. Tal como indicó la periodista Josefina López Mac Kenzie " Chocolate

“Estuvo muy cuidado, Javier Alonso, funcionario de (Sergio) Berni, estuvo muy encima de Chocolate para que no hable. Lo trataban bien para que no diga nada. Tuvo acceso a un celular y cuando fue liberado también estuvo muy protegido para que la prensa no grabe nada”, agregó.