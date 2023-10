Jesica Cirio contó el verdadero motivo de su separación de Martín Insaurralde

viernes 06 de octubre de 2023

Jesica Cirio se sentó en El Noticiero de la Gente (Telefe), para limpiar su nombre después de la denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Visiblemente angustiada, reconoció que todo el dinero que tiene fue ganado dignamente, ya que trabaja desde los 10 años. Y si bien no quiso meterse en la economía de Martín Insaurralde, sí explicó por qué decidió pedirle el divorcio.

“Me separé porque… bueno, una separación no se da por un solo motivo. Se fue desgastando. El resto es de público conocimiento. Quiero proteger a mi hija chiquita. Es bastante doloroso. Me separé en noviembre y el proceso no es corto”, dijo en referencia a las sospechas de infidelidad y el video que se viralizó, donde se lo ve teniendo sexo con Sofía Clerici.

Cirio sostuvo que tras la ruptura se mudó inmediatamente a su departamento de soltera: “Nuestro vínculo es complejo, pero quiero aclarar que es un papá muy presente. Después de lo del video hablé con él muy cortito. No fue una situación fácil. Fue un shock, duro. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo. Cualquier mujer que sueña con formar una familia no disfruta de que eso se rompa”.

Las frases más potentes de Jesica Cirio sobre el escándalo de Insaurralde

“No puedo hablar de sus viajes, yo puedo hablar de mí. De mis cosas”.

“Una separación no se da por un solo motivo. Una relación se va desgastando. El resto son de público conocimiento. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y quiero protegerla. Desterrar este arreglo millonario que nunca existió”.

“Es bastante doloroso. Si bien yo me separé en noviembre del año pasado, el proceso de un duelo de una separación es muy largo”.

“Me enteré como ustedes de todo. Yo no sabía que tenía esa relación desde antes”.

“Soy una persona que trabaja desde toda la vida. Estoy a disposición de cualquier organismo que requiera los informes para cualquier cosa”.

Cómo está la causa de Jesica Cirio

La funcionaria le pidió al juez Ernesto Kreplak que abarque la investigación sobre Martín Insaurralde y su exesposa por el famoso acuerdo del divorcio firmado en los Estados Unidos, que habría sido millonario. Sofía Clerici también fue imputada por el encubrimiento de los delitos.

Es la primera vez que Cirio da la cara en un medio, a pesar de que en las últimas horas se supo que expresó su angustia por lo que estaba viviendo en un grupo de WhatsApp con sus compañeros de Telefe. “Es una pesadilla”, dijo.

